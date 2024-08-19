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Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве
Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве - РИА Новости, 19.08.2024
Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве
Уголовные дела завели на организованную группу в Хабаровске, ее участники подозреваются в избиении людей, вымогательстве денег и издевательстве над животными,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:38
2024-08-19T16:38
2024-08-19T16:42
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ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Уголовные дела завели на организованную группу в Хабаровске, ее участники подозреваются в избиении людей, вымогательстве денег и издевательстве над животными, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По версии следствия, в Хабаровске подростки и их старшие товарищи грубили людям, приставали к продавцам, запугивали и избивали людей, в том числе несовершеннолетних, вымогали деньги, издевались над животными. Свои действия они снимали на видео и выкладывали в соцсети. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их обращения в компетентные органы результатов не принесли, сообщает следком. "Возбуждены четыре уголовных дела в отношении участников организованной группы из числа жителей города Хабаровска, двое из которых являются несовершеннолетними. Они подозреваются в совершении преступлений по статье 213 УК РФ (хулиганство), статье 163 УК РФ (вымогательство)" - сообщает следственное управление. Отмечается, что ранее в отношении одного из участников возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председателю следственного комитета был представлен доклад о ходе расследования. Подробности расследования не уточняются, так же как и число, и возраст участников группы. Сообщается, что состав участников установлен, проведены обыски по месту их проживания, изъяты телефоны, компьютеры и документы. Отмечается, что трое наиболее активных фигурантов задержаны, решается вопрос об их аресте. Кроме того, начата проверка органов, не отреагировавших на заявления граждан, которые сообщали о действиях группы.
https://ria.ru/20240426/pes-1942331715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве
СК завел 4 уголовных дела против участников организованной группы в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости.
Уголовные дела завели на организованную группу в Хабаровске, ее участники подозреваются в избиении людей, вымогательстве денег и издевательстве над животными, сообщает СУ СК
по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По версии следствия, в Хабаровске подростки и их старшие товарищи грубили людям, приставали к продавцам, запугивали и избивали людей, в том числе несовершеннолетних, вымогали деньги, издевались над животными. Свои действия они снимали на видео и выкладывали в соцсети. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их обращения в компетентные органы результатов не принесли, сообщает следком.
"Возбуждены четыре уголовных дела в отношении участников организованной группы из числа жителей города Хабаровска, двое из которых являются несовершеннолетними. Они подозреваются в совершении преступлений по статье 213 УК РФ
(хулиганство), статье 163 УК РФ (вымогательство)" - сообщает следственное управление.
Отмечается, что ранее в отношении одного из участников возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председателю следственного комитета был представлен доклад о ходе расследования.
Подробности расследования не уточняются, так же как и число, и возраст участников группы. Сообщается, что состав участников установлен, проведены обыски по месту их проживания, изъяты телефоны, компьютеры и документы.
Отмечается, что трое наиболее активных фигурантов задержаны, решается вопрос об их аресте.
Кроме того, начата проверка органов, не отреагировавших на заявления граждан, которые сообщали о действиях группы.