https://ria.ru/20240819/habarovsk-1967126823.html

Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве

Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве - РИА Новости, 19.08.2024

Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве

Уголовные дела завели на организованную группу в Хабаровске, ее участники подозреваются в избиении людей, вымогательстве денег и издевательстве над животными,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:38

2024-08-19T16:38

2024-08-19T16:42

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Уголовные дела завели на организованную группу в Хабаровске, ее участники подозреваются в избиении людей, вымогательстве денег и издевательстве над животными, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По версии следствия, в Хабаровске подростки и их старшие товарищи грубили людям, приставали к продавцам, запугивали и избивали людей, в том числе несовершеннолетних, вымогали деньги, издевались над животными. Свои действия они снимали на видео и выкладывали в соцсети. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их обращения в компетентные органы результатов не принесли, сообщает следком. "Возбуждены четыре уголовных дела в отношении участников организованной группы из числа жителей города Хабаровска, двое из которых являются несовершеннолетними. Они подозреваются в совершении преступлений по статье 213 УК РФ (хулиганство), статье 163 УК РФ (вымогательство)" - сообщает следственное управление. Отмечается, что ранее в отношении одного из участников возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председателю следственного комитета был представлен доклад о ходе расследования. Подробности расследования не уточняются, так же как и число, и возраст участников группы. Сообщается, что состав участников установлен, проведены обыски по месту их проживания, изъяты телефоны, компьютеры и документы. Отмечается, что трое наиболее активных фигурантов задержаны, решается вопрос об их аресте. Кроме того, начата проверка органов, не отреагировавших на заявления граждан, которые сообщали о действиях группы.

https://ria.ru/20240426/pes-1942331715.html

https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)