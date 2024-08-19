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МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 19.08.2024 (обновлено: 20:40 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/gumpomosch-1967185720.html
МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области
МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области
Сотрудники МЧС России доставили в город Рыльск Курской области 3 тысячи наборов с продовольствием, сообщает пресс-служа МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:30
2024-08-19T20:40
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рыльск
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили в город Рыльск Курской области 3 тысячи наборов с продовольствием, сообщает пресс-служа МЧС России. "Сотрудники МЧС России доставили в город Рыльск Курской области гуманитарную помощь. Колонна спасателей привезла для жителей приграничного района, которые отказались покинуть свои дома, продуктовые наборы... Каждый весом около десяти килограммов. Всего сформировано и доставлено 3 тысячи таких наборов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в комплект продовольствия входят продукты первой необходимости: крупы, растительное масло, мука, консервы. Подчеркивается, что наборы выдает администрация муниципалитета. "Колоны спасателей МЧС России регулярно доставляют вещи и продукты первой необходимости в приграничные районы Курской области", - добавили в пресс-службе. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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россия, курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рыльск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Общество
МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области

МЧС доставило три тысячи наборов гумпомощи в Рыльск в Курской области

© МЧС РоссииСотрудники МЧС России доставили гумпомощь в курский город Рыльск Курской области
Сотрудники МЧС России доставили гумпомощь в курский город Рыльск Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС России доставили гумпомощь в курский город Рыльск Курской области
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили в город Рыльск Курской области 3 тысячи наборов с продовольствием, сообщает пресс-служа МЧС России.
"Сотрудники МЧС России доставили в город Рыльск Курской области гуманитарную помощь. Колонна спасателей привезла для жителей приграничного района, которые отказались покинуть свои дома, продуктовые наборы... Каждый весом около десяти килограммов. Всего сформировано и доставлено 3 тысячи таких наборов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в комплект продовольствия входят продукты первой необходимости: крупы, растительное масло, мука, консервы. Подчеркивается, что наборы выдает администрация муниципалитета.
"Колоны спасателей МЧС России регулярно доставляют вещи и продукты первой необходимости в приграничные районы Курской области", - добавили в пресс-службе.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРыльскВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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