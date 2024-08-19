МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области
МЧС доставило три тысячи наборов гумпомощи в Рыльск в Курской области
© МЧС РоссииСотрудники МЧС России доставили гумпомощь в курский город Рыльск Курской области
© МЧС России
Сотрудники МЧС России доставили гумпомощь в курский город Рыльск Курской области
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили в город Рыльск Курской области 3 тысячи наборов с продовольствием, сообщает пресс-служа МЧС России.
"Сотрудники МЧС России доставили в город Рыльск Курской области гуманитарную помощь. Колонна спасателей привезла для жителей приграничного района, которые отказались покинуть свои дома, продуктовые наборы... Каждый весом около десяти килограммов. Всего сформировано и доставлено 3 тысячи таких наборов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в комплект продовольствия входят продукты первой необходимости: крупы, растительное масло, мука, консервы. Подчеркивается, что наборы выдает администрация муниципалитета.
"Колоны спасателей МЧС России регулярно доставляют вещи и продукты первой необходимости в приграничные районы Курской области", - добавили в пресс-службе.
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