https://ria.ru/20240819/gubernator-1967149129.html
В Нижегородской области обсудили проект паспорта экологического нацпроекта
В Нижегородской области обсудили проект паспорта экологического нацпроекта - РИА Новости, 19.08.2024
В Нижегородской области обсудили проект паспорта экологического нацпроекта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие", где обсудили вопросы,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:50
2024-08-19T17:50
2024-08-19T17:50
нижегородская область
россия
глеб никитин
алексей дюмин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941513340_0:76:3072:1803_1920x0_80_0_0_4aa22f433d02d894655225b2f286c079.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие", где обсудили вопросы, связанные с рассмотрением проекта паспорта одноименного нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных и научных организаций, деловых объединений. Позицию Минприроды РФ на заседании представил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов. "Президент России дал нам поручение проработать на комиссии вместе с регионами проект паспорта национального проекта "Экологическое благополучие" - конечно, в привязке к показателям национальной цели и к поручениям главы государства. Именно Государственный совет сейчас является наиболее эффективным инструментом для продвижения позиции регионов. Такую задачу перед комиссиями поставил секретарь Госсовета Алексей Дюмин", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В частности, губернатор предложил регионам оценить выполнимость мероприятий нового нацпроекта в зависимости от соотношения итоговых показателей и закладываемого финансирования, а также проработать критерии отбора проектов. "Придерживаюсь мнения, что при выделении федерального финансирования должны иметь приоритет регионы, которые системно занимаются вопросами природоохраны и направляют на эти цели средства регионального бюджета, решая множество локальных проблем с водоочисткой, ликвидацией несанкционированных свалок и другие, но при этом не имеют бюджетной возможности решить отдельные масштабные проблемы", - сказал Никитин. Кроме этого, в ходе заседания обсуждались предложения об изменении методик определения показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти. Ранее сообщалось, что Никитин был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" указом президента России № 613 от 22 июля 2024 года.
https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html
https://ria.ru/20240717/klaster-1960269705.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941513340_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_4ee099ecfd0cf25d0b00a90eb4da8009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, глеб никитин, алексей дюмин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Алексей Дюмин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие", где обсудили вопросы, связанные с рассмотрением проекта паспорта одноименного нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных и научных организаций, деловых объединений. Позицию Минприроды
РФ на заседании представил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов.
"Президент России дал нам поручение проработать на комиссии вместе с регионами проект паспорта национального проекта "Экологическое благополучие" - конечно, в привязке к показателям национальной цели и к поручениям главы государства. Именно Государственный совет сейчас является наиболее эффективным инструментом для продвижения позиции регионов. Такую задачу перед комиссиями поставил секретарь Госсовета Алексей Дюмин
", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В частности, губернатор предложил регионам оценить выполнимость мероприятий нового нацпроекта в зависимости от соотношения итоговых показателей и закладываемого финансирования, а также проработать критерии отбора проектов.
"Придерживаюсь мнения, что при выделении федерального финансирования должны иметь приоритет регионы, которые системно занимаются вопросами природоохраны и направляют на эти цели средства регионального бюджета, решая множество локальных проблем с водоочисткой, ликвидацией несанкционированных свалок и другие, но при этом не имеют бюджетной возможности решить отдельные масштабные проблемы", - сказал Никитин.
Кроме этого, в ходе заседания обсуждались предложения об изменении методик определения показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что Никитин был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" указом президента России № 613 от 22 июля 2024 года.