https://ria.ru/20240819/gubernator-1967149129.html

В Нижегородской области обсудили проект паспорта экологического нацпроекта

В Нижегородской области обсудили проект паспорта экологического нацпроекта - РИА Новости, 19.08.2024

В Нижегородской области обсудили проект паспорта экологического нацпроекта

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие", где обсудили вопросы,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:50

2024-08-19T17:50

2024-08-19T17:50

нижегородская область

россия

глеб никитин

алексей дюмин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие", где обсудили вопросы, связанные с рассмотрением проекта паспорта одноименного нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных и научных организаций, деловых объединений. Позицию Минприроды РФ на заседании представил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов. "Президент России дал нам поручение проработать на комиссии вместе с регионами проект паспорта национального проекта "Экологическое благополучие" - конечно, в привязке к показателям национальной цели и к поручениям главы государства. Именно Государственный совет сейчас является наиболее эффективным инструментом для продвижения позиции регионов. Такую задачу перед комиссиями поставил секретарь Госсовета Алексей Дюмин", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В частности, губернатор предложил регионам оценить выполнимость мероприятий нового нацпроекта в зависимости от соотношения итоговых показателей и закладываемого финансирования, а также проработать критерии отбора проектов. "Придерживаюсь мнения, что при выделении федерального финансирования должны иметь приоритет регионы, которые системно занимаются вопросами природоохраны и направляют на эти цели средства регионального бюджета, решая множество локальных проблем с водоочисткой, ликвидацией несанкционированных свалок и другие, но при этом не имеют бюджетной возможности решить отдельные масштабные проблемы", - сказал Никитин. Кроме этого, в ходе заседания обсуждались предложения об изменении методик определения показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти. Ранее сообщалось, что Никитин был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" указом президента России № 613 от 22 июля 2024 года.

https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, глеб никитин, алексей дюмин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)