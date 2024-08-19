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Премьер Грузии сделал заявление о войне и мире
Премьер Грузии сделал заявление о войне и мире - РИА Новости, 19.08.2024
Премьер Грузии сделал заявление о войне и мире
Грядущие парламентские выборы в Грузии станут своего рода референдумом по вопросу войны и мира, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:07
2024-08-19T19:07
2024-08-19T19:07
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Грядущие парламентские выборы в Грузии станут своего рода референдумом по вопросу войны и мира, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова приводит Sputnik Грузия."Эти выборы крайне принципиальны <…>. Это референдум между миром и войной", — сказал он.Политик отметил, что грузинскому народу предстоит также сделать выбор между пропагандой и традиционными ценностями.По мнению Кобахидзе, сделать выбор довольно просто, если руководствоваться принципами морали ради мира и светлого будущего.В июне Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то Грузия бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, россия, тбилиси, москва, украина, сша, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Россия, Тбилиси, Москва, Украина, США, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Премьер Грузии сделал заявление о войне и мире
Премьер Грузии назвал грядущие выборы в стране референдумом за войну или мир