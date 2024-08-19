https://ria.ru/20240819/gruziya-1967156584.html

Премьер Грузии призвал Украину пересмотреть свои недружественные шаги

Премьер Грузии призвал Украину пересмотреть свои недружественные шаги - РИА Новости, 19.08.2024

Премьер Грузии призвал Украину пересмотреть свои недружественные шаги

Власти Украины должны пересмотреть свои недружественные шаги по отношению к Грузии, выразившиеся в отзыве в 2022 году украинского посла из Тбилиси, заявил в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:26

2024-08-19T18:26

2024-08-19T18:26

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грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Власти Украины должны пересмотреть свои недружественные шаги по отношению к Грузии, выразившиеся в отзыве в 2022 году украинского посла из Тбилиси, заявил в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин ранее рассказал в интервью грузинскому агентству "Интерпрессньюс", что в Киеве были готовы принять нового посла Грузии, но этому помешала "непонятная риторика" со стороны грузинских властей. Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси в марте 2022 года после того, как Грузия отказалась помогать Украине. В июле 2023 года Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили, предложив грузинскому дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. "Если кто-то и должен пересмотреть решения, так это украинское руководство, которое отозвало посла, что было крайне недружественным решением. Что касается нашего подхода в отношении украинского руководства, то мы останемся в режиме односторонней дружбы, так как это нужно украинскому народу от нас", - заявил премьер журналистам в понедельник. Кобахидзе заявил, что украинские власти отозвали в свое время посла из Тбилиси из-за того, что грузинская сторона не ввела санкции против России, а также из-за того, что государство не выдало официального разрешения на полет на Украину самолета с грузинскими военными, решившими воевать за ВСУ.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965755127.html

https://ria.ru/20240808/gruzija-1965021241.html

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в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе