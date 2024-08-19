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В Госавтоинспекции призывают следить за поездками детей на электросамокатах - РИА Новости, 19.08.2024
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08:00 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/gosavtoinspektsiya-1966669071.html
В Госавтоинспекции призывают следить за поездками детей на электросамокатах
В Госавтоинспекции призывают следить за поездками детей на электросамокатах - РИА Новости, 19.08.2024
В Госавтоинспекции призывают следить за поездками детей на электросамокатах
В Госавтоинспекции МВД России указали на необходимость усилить контроль со стороны взрослых за детьми, которые используют для передвижения средства... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:00
2024-08-19T08:00
россия
общество
гаи
электросамокат
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МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России указали на необходимость усилить контроль со стороны взрослых за детьми, которые используют для передвижения средства индивидуальной мобильности; речь идет об электросамокатах, сигвеях и гироскутерах, отметили в ведомстве.Дети должны узнать правила передвижения на них заблаговременно, до покупки и первых поездок."Часто родители легкомысленно подходят к вопросу приобретения или аренды средств индивидуальной мобильности, относясь к СИМ как к игрушке. Дети не знают правил дорожного движения, и, совершая поездки на электросамокатах и гироскутерах, не воспринимают себя в качестве его участников. Это следствие того, что с ними не провели разъяснения взрослые. Серия ДТП, произошедших летом, указывают на то, что избежать опасных последствий можно только с помощью индивидуальных бесед внутри семьи. Родители должны объяснить детям, какие действуют запреты при управлении СИМ. Каждое из положений раздела 24 ПДД нелишним будет перечитать и самим взрослым", – подчеркнул начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич,Основные правила, которые одинаково действуют и для взрослых, и для несовершеннолетних, – спешиваться перед пешеходным переходом, и ни в коем случае не использовать средство индивидуальной мобильности для передвижения более чем одного человека, также в каждую поездку надевать защитную экипировку и световозвращающие элементы. Гаджеты при передвижении на средствах индивидуальной мобильности использовать недопустимо.В Госавтоинспекции также определили несколько мест, где владельцам СИМ следует быть особенно осторожными. Пешеходные переходы, прежде всего нерегулируемые, – одно из них. Чаще всего нарушителями становятся сами электросамокатчики, которые забывают спешиваться у проезжей части. Двор также является зоной, где нужно быть бдительным: вблизи домов происходит значительное количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности. Они связаны как с наездом на владельцев СИМ транспортных средств, так и со столкновением самокатчиков с препятствиями.Эффективной профилактикой таких ДТП занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Беседы проходят в школах, детских лагерях, во дворах домов, в парках, причем о правилах передвижения на СИМ рассказывают не только детям, но и их родителям. Важно помнить, что дети до семи лет могут передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон только в сопровождении взрослых, а выезжать на велополосы и проезжую часть велосипедных зон можно только лицам старше 14 лет.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240724/politsiya-1961600644.html
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россия, общество, гаи, электросамокат
Россия, Общество, ГАИ, электросамокат

В Госавтоинспекции призывают следить за поездками детей на электросамокатах

© Фото предоставлено ООО "ДБО"Ребенок с электросамокатом
Ребенок с электросамокатом - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото предоставлено ООО "ДБО"
Ребенок с электросамокатом. Архивное фото
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МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России указали на необходимость усилить контроль со стороны взрослых за детьми, которые используют для передвижения средства индивидуальной мобильности; речь идет об электросамокатах, сигвеях и гироскутерах, отметили в ведомстве.
Дети должны узнать правила передвижения на них заблаговременно, до покупки и первых поездок.
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"Часто родители легкомысленно подходят к вопросу приобретения или аренды средств индивидуальной мобильности, относясь к СИМ как к игрушке. Дети не знают правил дорожного движения, и, совершая поездки на электросамокатах и гироскутерах, не воспринимают себя в качестве его участников. Это следствие того, что с ними не провели разъяснения взрослые. Серия ДТП, произошедших летом, указывают на то, что избежать опасных последствий можно только с помощью индивидуальных бесед внутри семьи. Родители должны объяснить детям, какие действуют запреты при управлении СИМ. Каждое из положений раздела 24 ПДД нелишним будет перечитать и самим взрослым", – подчеркнул начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич,
Основные правила, которые одинаково действуют и для взрослых, и для несовершеннолетних, – спешиваться перед пешеходным переходом, и ни в коем случае не использовать средство индивидуальной мобильности для передвижения более чем одного человека, также в каждую поездку надевать защитную экипировку и световозвращающие элементы. Гаджеты при передвижении на средствах индивидуальной мобильности использовать недопустимо.
В Госавтоинспекции также определили несколько мест, где владельцам СИМ следует быть особенно осторожными. Пешеходные переходы, прежде всего нерегулируемые, – одно из них. Чаще всего нарушителями становятся сами электросамокатчики, которые забывают спешиваться у проезжей части. Двор также является зоной, где нужно быть бдительным: вблизи домов происходит значительное количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности. Они связаны как с наездом на владельцев СИМ транспортных средств, так и со столкновением самокатчиков с препятствиями.
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Эффективной профилактикой таких ДТП занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Беседы проходят в школах, детских лагерях, во дворах домов, в парках, причем о правилах передвижения на СИМ рассказывают не только детям, но и их родителям. Важно помнить, что дети до семи лет могут передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон только в сопровождении взрослых, а выезжать на велополосы и проезжую часть велосипедных зон можно только лицам старше 14 лет.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
РоссияОбществоГАИэлектросамокат
 
 
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