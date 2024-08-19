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Невролог рассказал, на что могут указывать частые головные боли - РИА Новости, 19.08.2024
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03:16 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/golovnye_boli-1966962741.html
Невролог рассказал, на что могут указывать частые головные боли
Невролог рассказал, на что могут указывать частые головные боли - РИА Новости, 19.08.2024
Невролог рассказал, на что могут указывать частые головные боли
Частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень, стресс или усталость, воспаление носовых пазух, развитие гипертонии, проблемы со зрением и... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:16
2024-08-19T03:16
владимир мартынов
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень, стресс или усталость, воспаление носовых пазух, развитие гипертонии, проблемы со зрением и гормональные изменения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени… Также головные боли могут указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч", - сказал Мартынов. По словам невролога, синусит, воспаление носовых пазух, также может быть причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз. "Регулярные головные боли могут указывать и на высокое артериальное давление, особенно если оно не контролируется… К головным болям могут приводить проблемы со зрением, особенно при длительной зрительной нагрузке", - отметил врач. Причиной частых головных болей у женщин, как рассказал Мартынов, могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы. "Некоторые лекарства могут вызывать головные боли как побочный эффект. При частых головных болях, более 5 раз в месяц, стоит обратиться к неврологу для выявления причины, так как только очный осмотр может дать полную картину о пациенте", - заключил врач.
https://ria.ru/20240817/nevrolog-1966720331.html
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владимир мартынов, общество
Владимир Мартынов, Общество
Невролог рассказал, на что могут указывать частые головные боли

Невролог Мартынов: частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень

© Фото : Unsplash/Nik Shuliahin Головная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Unsplash/Nik Shuliahin
Головная боль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень, стресс или усталость, воспаление носовых пазух, развитие гипертонии, проблемы со зрением и гормональные изменения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«
"Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени… Также головные боли могут указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч", - сказал Мартынов.
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По словам невролога, синусит, воспаление носовых пазух, также может быть причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз.
"Регулярные головные боли могут указывать и на высокое артериальное давление, особенно если оно не контролируется… К головным болям могут приводить проблемы со зрением, особенно при длительной зрительной нагрузке", - отметил врач.
Причиной частых головных болей у женщин, как рассказал Мартынов, могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы.
"Некоторые лекарства могут вызывать головные боли как побочный эффект. При частых головных болях, более 5 раз в месяц, стоит обратиться к неврологу для выявления причины, так как только очный осмотр может дать полную картину о пациенте", - заключил врач.
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