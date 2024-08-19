https://ria.ru/20240819/gladkov-1967191822.html

Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ

Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ - РИА Новости, 19.08.2024

Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ

Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области могут оснастить средствами радиоэлектронной борьбы, но вопрос необходимо обсуждать с министерством РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:11

2024-08-19T21:11

2024-08-19T21:11

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вячеслав гладков

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области могут оснастить средствами радиоэлектронной борьбы, но вопрос необходимо обсуждать с министерством обороны и другими ведомствами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Жители спрашивают, будут ли школьные автобусы, которые доставляют детей из приграничных муниципалитетов в школы с очным образованием, будут ли они оборудованы РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы - ред.). Будут, но вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Сегодня есть достаточно много сел, где движение большегрузного транспорта, автобусов просто недопустимо", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале. Гладков отметил, что вопрос оборудования школьных автобусов РЭБом необходимо обсуждать с Минобороны, с Погранслужбой и с Росгвардией, и только после этого принимать взвешенное решение. "Вопрос сложный, но других вариантов у нас нет. Будем искать решение", - добавил он.

https://ria.ru/20240819/shkolniki-1967188527.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вячеслав гладков, белгородская область, безопасность