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Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:11 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/gladkov-1967191822.html
Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ
Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ - РИА Новости, 19.08.2024
Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ
Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области могут оснастить средствами радиоэлектронной борьбы, но вопрос необходимо обсуждать с министерством РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:11
2024-08-19T21:11
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области могут оснастить средствами радиоэлектронной борьбы, но вопрос необходимо обсуждать с министерством обороны и другими ведомствами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Жители спрашивают, будут ли школьные автобусы, которые доставляют детей из приграничных муниципалитетов в школы с очным образованием, будут ли они оборудованы РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы - ред.). Будут, но вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Сегодня есть достаточно много сел, где движение большегрузного транспорта, автобусов просто недопустимо", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале. Гладков отметил, что вопрос оборудования школьных автобусов РЭБом необходимо обсуждать с Минобороны, с Погранслужбой и с Росгвардией, и только после этого принимать взвешенное решение. "Вопрос сложный, но других вариантов у нас нет. Будем искать решение", - добавил он.
https://ria.ru/20240819/shkolniki-1967188527.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вячеслав гладков, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вячеслав Гладков, Белгородская область, Безопасность
Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ

Гладков: школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить РЭБом

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области могут оснастить средствами радиоэлектронной борьбы, но вопрос необходимо обсуждать с министерством обороны и другими ведомствами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Жители спрашивают, будут ли школьные автобусы, которые доставляют детей из приграничных муниципалитетов в школы с очным образованием, будут ли они оборудованы РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы - ред.). Будут, но вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Сегодня есть достаточно много сел, где движение большегрузного транспорта, автобусов просто недопустимо", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.
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Гладков отметил, что вопрос оборудования школьных автобусов РЭБом необходимо обсуждать с Минобороны, с Погранслужбой и с Росгвардией, и только после этого принимать взвешенное решение.
"Вопрос сложный, но других вариантов у нас нет. Будем искать решение", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вячеслав ГладковБелгородская областьБезопасность
 
 
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