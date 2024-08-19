https://ria.ru/20240819/giatsinta-b-1966966270.html
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:06
2024-08-19T05:06
2024-08-19T12:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967041702_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_042c664f59373b83683d10f51abd2ba5.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир российского орудия с позывным "Кислый". "При выполнении боевой задачи произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели... Отработали отлично, я считаю. Получается, с пристрелкой отработали в общем пять штук (снарядов), три - в цель", - сказал офицер. По его словам, в настоящее время на линии соприкосновения в Запорожской области расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" наносят удары по украинским позициям в круглосуточном режиме, поражая бронетехнику, артиллерийские системы ВСУ, оборонительные сооружения и пункты управления противника. "Корректировка идет с БПЛА, местоположение орудий постоянно меняем, это позволяет вести обстрелы, оставаясь незамеченными противником. Для безопасности в каждой точке, откуда работаем, создаются укрепленные траншеи и другие сооружения", - добавил "Кислый".
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966966105.html
https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967041702_234:0:1667:1075_1920x0_80_0_0_49f36bc726a3091b7d9024a390938c61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ
"Гиацинт-Б" группировки "Днепр" поразил арторудие ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир российского орудия с позывным "Кислый".
"При выполнении боевой задачи произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели... Отработали отлично, я считаю. Получается, с пристрелкой отработали в общем пять штук (снарядов), три - в цель", - сказал офицер.
По его словам, в настоящее время на линии соприкосновения в Запорожской области расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" наносят удары по украинским позициям в круглосуточном режиме, поражая бронетехнику, артиллерийские системы ВСУ, оборонительные сооружения и пункты управления противника.
"Корректировка идет с БПЛА, местоположение орудий постоянно меняем, это позволяет вести обстрелы, оставаясь незамеченными противником. Для безопасности в каждой точке, откуда работаем, создаются укрепленные траншеи и другие сооружения", - добавил "Кислый".