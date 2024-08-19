Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 19.08.2024 (обновлено: 12:44 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/giatsinta-b-1966966270.html
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:06
2024-08-19T12:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967041702_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_042c664f59373b83683d10f51abd2ba5.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир российского орудия с позывным "Кислый". "При выполнении боевой задачи произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели... Отработали отлично, я считаю. Получается, с пристрелкой отработали в общем пять штук (снарядов), три - в цель", - сказал офицер. По его словам, в настоящее время на линии соприкосновения в Запорожской области расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" наносят удары по украинским позициям в круглосуточном режиме, поражая бронетехнику, артиллерийские системы ВСУ, оборонительные сооружения и пункты управления противника. "Корректировка идет с БПЛА, местоположение орудий постоянно меняем, это позволяет вести обстрелы, оставаясь незамеченными противником. Для безопасности в каждой точке, откуда работаем, создаются укрепленные траншеи и другие сооружения", - добавил "Кислый".
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966966105.html
https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967041702_234:0:1667:1075_1920x0_80_0_0_49f36bc726a3091b7d9024a390938c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ

"Гиацинт-Б" группировки "Днепр" поразил арторудие ВСУ на Ореховском направлении

© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области
Расчет Гиацинта-Б группировки войск Днепр уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Минобороны РФ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир российского орудия с позывным "Кислый".
"При выполнении боевой задачи произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели... Отработали отлично, я считаю. Получается, с пристрелкой отработали в общем пять штук (снарядов), три - в цель", - сказал офицер.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ
05:04
По его словам, в настоящее время на линии соприкосновения в Запорожской области расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" наносят удары по украинским позициям в круглосуточном режиме, поражая бронетехнику, артиллерийские системы ВСУ, оборонительные сооружения и пункты управления противника.
"Корректировка идет с БПЛА, местоположение орудий постоянно меняем, это позволяет вести обстрелы, оставаясь незамеченными противником. Для безопасности в каждой точке, откуда работаем, создаются укрепленные траншеи и другие сооружения", - добавил "Кислый".
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала