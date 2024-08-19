https://ria.ru/20240819/giatsinta-b-1966966270.html

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ

Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:06

2024-08-19T05:06

2024-08-19T12:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир российского орудия с позывным "Кислый". "При выполнении боевой задачи произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели... Отработали отлично, я считаю. Получается, с пристрелкой отработали в общем пять штук (снарядов), три - в цель", - сказал офицер. По его словам, в настоящее время на линии соприкосновения в Запорожской области расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" наносят удары по украинским позициям в круглосуточном режиме, поражая бронетехнику, артиллерийские системы ВСУ, оборонительные сооружения и пункты управления противника. "Корректировка идет с БПЛА, местоположение орудий постоянно меняем, это позволяет вести обстрелы, оставаясь незамеченными противником. Для безопасности в каждой точке, откуда работаем, создаются укрепленные траншеи и другие сооружения", - добавил "Кислый".

https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966966105.html

https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины