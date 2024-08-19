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СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках - РИА Новости, 19.08.2024
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19:41 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967177621.html
СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках
СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках
Полиция и прокуратура ФРГ сосредоточили свое расследование диверсии на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке 2" на... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:41
2024-08-19T19:41
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция и прокуратура ФРГ сосредоточили свое расследование диверсии на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке 2" на высокопоставленных украинских чиновниках, утверждает газета Guardian. Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя. Guardian отмечает, что такое внимание к украинским высокопоставленным чиновникам вызывало вопросы на фоне того, что Германия является основным поставщиком оружия Киеву. "Немецкая полиция и прокуратура постоянно сосредотачивала свое расследование (подрыва Северных потоков - ред.) на высокопоставленных украинских чиновников, что вызвало бы неловкие вопросы у Берлина, главного европейского поставщика оружия в Украину", - отмечает газета. На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240819/vagenknekht-1967108694.html
https://ria.ru/20240815/zaluzhnyy-1966301848.html
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в мире, германия, россия, северный поток, северный поток — 2, украина
В мире, Германия, Россия, Северный поток, Северный поток — 2, Украина
СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках

Guardian: ФРГ сосредоточила расследование дела о "Северных потоках" на Украине

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция и прокуратура ФРГ сосредоточили свое расследование диверсии на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке 2" на высокопоставленных украинских чиновниках, утверждает газета Guardian.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
Вчера, 15:58
Guardian отмечает, что такое внимание к украинским высокопоставленным чиновникам вызывало вопросы на фоне того, что Германия является основным поставщиком оружия Киеву.
"Немецкая полиция и прокуратура постоянно сосредотачивала свое расследование (подрыва Северных потоков - ред.) на высокопоставленных украинских чиновников, что вызвало бы неловкие вопросы у Берлина, главного европейского поставщика оружия в Украину", - отмечает газета.
На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
WSJ: расследование подрыва "Северных потоков" сосредоточено на Залужном
15 августа, 05:46
По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"
Вчера, 12:19
 
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