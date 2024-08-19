https://ria.ru/20240819/germaniya-1967177621.html

СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках

СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках

Полиция и прокуратура ФРГ сосредоточили свое расследование диверсии на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке 2" на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:41

2024-08-19T19:41

2024-08-19T19:41

в мире

германия

россия

северный поток

северный поток — 2

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция и прокуратура ФРГ сосредоточили свое расследование диверсии на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке 2" на высокопоставленных украинских чиновниках, утверждает газета Guardian. Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя. Guardian отмечает, что такое внимание к украинским высокопоставленным чиновникам вызывало вопросы на фоне того, что Германия является основным поставщиком оружия Киеву. "Немецкая полиция и прокуратура постоянно сосредотачивала свое расследование (подрыва Северных потоков - ред.) на высокопоставленных украинских чиновников, что вызвало бы неловкие вопросы у Берлина, главного европейского поставщика оружия в Украину", - отмечает газета. На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240819/vagenknekht-1967108694.html

https://ria.ru/20240815/zaluzhnyy-1966301848.html

https://ria.ru/20240819/lavrov-1967033066.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, северный поток, северный поток — 2, украина