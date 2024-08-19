СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках
Guardian: ФРГ сосредоточила расследование дела о "Северных потоках" на Украине
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция и прокуратура ФРГ сосредоточили свое расследование диверсии на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке 2" на высокопоставленных украинских чиновниках, утверждает газета Guardian.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя.
Guardian отмечает, что такое внимание к украинским высокопоставленным чиновникам вызывало вопросы на фоне того, что Германия является основным поставщиком оружия Киеву.
"Немецкая полиция и прокуратура постоянно сосредотачивала свое расследование (подрыва Северных потоков - ред.) на высокопоставленных украинских чиновников, что вызвало бы неловкие вопросы у Берлина, главного европейского поставщика оружия в Украину", - отмечает газета.
На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.