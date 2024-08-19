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В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967160384.html
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта - РИА Новости, 19.08.2024
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта
Эвакуация из Покровска (украинское название Красноармейска) и расход ресурсов в курском приграничье делает положение ВСУ в Донбассе катастрофическим, заявил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:46
2024-08-19T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
германия
покровск
красноармейск
донбасс
вооруженные силы украины
ирина верещук
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Эвакуация из Покровска (украинское название Красноармейска) и расход ресурсов в курском приграничье делает положение ВСУ в Донбассе катастрофическим, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Правительство Украины распорядилось эвакуировать город Покровск с населением 65 тысяч жителей в течение двух недель &lt;…&gt;. Я снова выскажу непопулярную (на Западе. — Прим. ред.) мысль — ситуация в Донбассе катастрофическая", — считает он.Журналист добавил, что для ВСУ в таком положении терять личный состав в Курской области крайне рискованно.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.Как сообщили в Минобороны России, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
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германия
покровск
красноармейск
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в мире, германия, покровск, красноармейск, донбасс, вооруженные силы украины, ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Покровск, Красноармейск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Ирина Верещук
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта

Репке: эвакуация из Покровска делает положение ВСУ в Донбассе катастрофическим

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Эвакуация из Покровска (украинское название Красноармейска) и расход ресурсов в курском приграничье делает положение ВСУ в Донбассе катастрофическим, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
"Правительство Украины распорядилось эвакуировать город Покровск с населением 65 тысяч жителей в течение двух недель <…>. Я снова выскажу непопулярную (на Западе. — Прим. ред.) мысль — ситуация в Донбассе катастрофическая", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Журналист добавил, что для ВСУ в таком положении терять личный состав в Курской области крайне рискованно.
В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
Как сообщили в Минобороны России, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияПокровскКрасноармейскДонбассВооруженные силы УкраиныИрина Верещук
 
 
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