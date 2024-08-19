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В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта - РИА Новости, 19.08.2024
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта
Эвакуация из Покровска (украинское название Красноармейска) и расход ресурсов в курском приграничье делает положение ВСУ в Донбассе катастрофическим, заявил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:46
2024-08-19T18:46
2024-08-19T18:46
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
ирина верещук
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Эвакуация из Покровска (украинское название Красноармейска) и расход ресурсов в курском приграничье делает положение ВСУ в Донбассе катастрофическим, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Правительство Украины распорядилось эвакуировать город Покровск с населением 65 тысяч жителей в течение двух недель <…>. Я снова выскажу непопулярную (на Западе. — Прим. ред.) мысль — ситуация в Донбассе катастрофическая", — считает он.Журналист добавил, что для ВСУ в таком положении терять личный состав в Курской области крайне рискованно.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.Как сообщили в Минобороны России, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).
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в мире, германия, покровск, красноармейск, донбасс, вооруженные силы украины, ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Покровск, Красноармейск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Ирина Верещук
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта
Репке: эвакуация из Покровска делает положение ВСУ в Донбассе катастрофическим