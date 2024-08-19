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В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы - РИА Новости, 19.08.2024
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16:12 19.08.2024 (обновлено: 17:48 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967112740.html
В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы
В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы - РИА Новости, 19.08.2024
В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы
В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:12
2024-08-19T17:48
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR. "По данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения стала куница", — говорится в публикации.Сообщается, что животное забралось в трансформатор электроподстанции и повредило провода. По данным СМИ, электричество в двух городах пропало около 4:30 (5:30 мск), восстановили его только к 7:15. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма — свыше 30 тысяч.
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы

SWR: жители Людвигсбурга и Корнвестхайма остались без света из-за куницы

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкКуница
Куница - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Куница. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR.
"По данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения стала куница", — говорится в публикации.
Сообщается, что животное забралось в трансформатор электроподстанции и повредило провода.
По данным СМИ, электричество в двух городах пропало около 4:30 (5:30 мск), восстановили его только к 7:15.
Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма — свыше 30 тысяч.
Индюшка - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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