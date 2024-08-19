https://ria.ru/20240819/germaniya-1967112740.html

В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы

В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы - РИА Новости, 19.08.2024

В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы

В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:12

2024-08-19T16:12

2024-08-19T17:48

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR. "По данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения стала куница", — говорится в публикации.Сообщается, что животное забралось в трансформатор электроподстанции и повредило провода. По данным СМИ, электричество в двух городах пропало около 4:30 (5:30 мск), восстановили его только к 7:15. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма — свыше 30 тысяч.

https://ria.ru/20231225/indeyka-1918061901.html

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