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В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы
В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы - РИА Новости, 19.08.2024
В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы
В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:12
2024-08-19T16:12
2024-08-19T17:48
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR. "По данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения стала куница", — говорится в публикации.Сообщается, что животное забралось в трансформатор электроподстанции и повредило провода. По данным СМИ, электричество в двух городах пропало около 4:30 (5:30 мск), восстановили его только к 7:15. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма — свыше 30 тысяч.
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в мире, германия
В Германии десятки тысяч человек остались без света из-за куницы
SWR: жители Людвигсбурга и Корнвестхайма остались без света из-за куницы
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч человек остались без света из-за куницы, пишет портал SWR
.
"По данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения стала куница", — говорится в публикации.
Сообщается, что животное забралось в трансформатор электроподстанции и повредило провода.
По данным СМИ, электричество в двух городах пропало около 4:30 (5:30 мск), восстановили его только к 7:15.
Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма — свыше 30 тысяч.