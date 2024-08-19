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В Берлине заявили, что обмениваются с Москвой данными по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.08.2024
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13:55 19.08.2024 (обновлено: 14:06 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/gazoprovody-1967063263.html
В Берлине заявили, что обмениваются с Москвой данными по "Северным потокам"
В Берлине заявили, что обмениваются с Москвой данными по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.08.2024
В Берлине заявили, что обмениваются с Москвой данными по "Северным потокам"
Германия обменивается с Россией информацией о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", но не информирует Москву о промежуточных результатах... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:55
2024-08-19T14:06
в мире
берлин (город)
москва
россия
мид германии
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Германия обменивается с Россией информацией о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", но не информирует Москву о промежуточных результатах расследования, заявил в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" и добивается проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом."Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств - ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной", - сказал Фишер на пресс-конференции кабмина. При этом Фишер не стал уточнять, какой именно информацией Германия делится с Россией.Ранее глава МИД РФ Сергея Лавров заявил "Известиям", что Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку.Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
https://ria.ru/20240706/diversiya-1957914760.html
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в мире, берлин (город), москва, россия, мид германии, авария на "северных потоках"
В мире, Берлин (город), Москва, Россия, МИД Германии, Авария на "Северных потоках"
В Берлине заявили, что обмениваются с Москвой данными по "Северным потокам"

МИД ФРГ: Берлин не сообщает Москве итоги следствия по ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Германия обменивается с Россией информацией о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", но не информирует Москву о промежуточных результатах расследования, заявил в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" и добивается проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Американцы и немцы топят Киев в четыре руки
16 августа, 08:00
"Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств - ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной", - сказал Фишер на пресс-конференции кабмина. При этом Фишер не стал уточнять, какой именно информацией Германия делится с Россией.
Ранее глава МИД РФ Сергея Лавров заявил "Известиям", что Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Немецкие СМИ раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков"
6 июля, 19:35
Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Теракты на "Северных потоках" (2022)
26 сентября 2023, 02:00
 
В миреБерлин (город)МоскваРоссияМИД ГерманииАвария на "Северных потоках"
 
 
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