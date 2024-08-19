https://ria.ru/20240819/gaza-1967198483.html
В БАПОР ООН заявили, что потеряли связь с многими сотрудниками в Газе
В БАПОР ООН заявили, что потеряли связь с многими сотрудниками в Газе - РИА Новости, 19.08.2024
В БАПОР ООН заявили, что потеряли связь с многими сотрудниками в Газе
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) потеряла связь с очень многими сотрудниками в Газе, число погибших на РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:26
2024-08-19T22:26
2024-08-19T22:26
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бапор
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) потеряла связь с очень многими сотрудниками в Газе, число погибших на самом деле превышает 205 человек, заявил РИА Новости глава сотрудников БАПОР Бен Маджекодунми. "Мы не знаем, сколько наших сотрудников пропало без вести, потому что невозможно установить контакт с каждым из них. У нас более 13 тысяч сотрудников в Газе, и связь очень ограничена. Многие из наших сотрудников не могут работать, в частности, потому, что все школы закрыты с 7 октября или потому, что они заботятся о своих детях. Несомненно, в Газе погибло более 205 сотрудников БАПОР, поскольку мы постепенно узнаем о погибших. Например, недавно мы узнали о смерти коллеги, убитой в январе", - сказал он. В секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году, более 205 из них убиты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, москва, бапор, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, БАПОР, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В БАПОР ООН заявили, что потеряли связь с многими сотрудниками в Газе
Маджекодунми: БАПОР ООН потеряла связь с многими сотрудниками в секторе Газа
ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) потеряла связь с очень многими сотрудниками в Газе, число погибших на самом деле превышает 205 человек, заявил РИА Новости глава сотрудников БАПОР Бен Маджекодунми.
"Мы не знаем, сколько наших сотрудников пропало без вести, потому что невозможно установить контакт с каждым из них. У нас более 13 тысяч сотрудников в Газе, и связь очень ограничена. Многие из наших сотрудников не могут работать, в частности, потому, что все школы закрыты с 7 октября или потому, что они заботятся о своих детях. Несомненно, в Газе погибло более 205 сотрудников БАПОР, поскольку мы постепенно узнаем о погибших. Например, недавно мы узнали о смерти коллеги, убитой в январе", - сказал он.
В секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году, более 205 из них убиты.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.