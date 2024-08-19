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Поставки "ФосАгро" на внутренний рынок выросли на 7,1% в I полугодии - РИА Новости, 19.08.2024
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17:38 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/fosagro-1967146321.html
Поставки "ФосАгро" на внутренний рынок выросли на 7,1% в I полугодии
Поставки "ФосАгро" на внутренний рынок выросли на 7,1% в I полугодии - РИА Новости, 19.08.2024
Поставки "ФосАгро" на внутренний рынок выросли на 7,1% в I полугодии
Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в январе-июне 2024 года увеличила поставки на внутренний рынок на 7,1% –... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:38
2024-08-19T17:38
россия
скфо
фосагро
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в январе-июне 2024 года увеличила поставки на внутренний рынок на 7,1% – до 1,74 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Группы. Отмечается, что на долю продукции "ФосАгро" пришлось около 80%. "Нашим стратегическим приоритетом был и остается российский АПК. И во многом рост продаж в первом полугодии обеспечен ростом "ФосАгро" именно в российском сегменте. За последние пять лет в развитие собственной сети дистрибуции "ФосАгро-Регион" инвестировано около 4 миллиардов рублей, направленных и на углубление присутствия в регионах, и на создание новых возможностей для российских потребителей", - сказал гендиректор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, его слова приводит пресс-служба. И добавил, что надежное и бесперебойное обеспечение национального АПК минеральными удобрениями – ключевая задача компании на вторую половину 2024 года, на реализации которой будут сосредоточены усилия добывающих, перерабатывающих и логистических активов компании. В свою очередь, гендиректор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк заявил, что основной прирост в продажах первого полугодия пришелся на фосфорные и NPK-удобрения. "Российские аграрии сделали выводы из ситуации с железнодорожными поставками в прошлом году и в этом году вышли на закупки фосфорных и NPK-удобрений под осенние полевые работы заранее. Это позволило им, с одной стороны, создать запасы удобрений, не дожидаясь ажиотажного спроса, с другой – зафиксировать объемы удобрений под осенние полевые работы по ценам межсезонья и заблаговременно включить их в график перевозок по сети РЖД", – рассказал Вовк. Отмечается, что также в первом полугодии продолжился рост спроса на NPK-удобрения с микроэлементами, закупки которых за последние два года выросли на 60%. Наблюдается рост закупок крупными потребителями удобрений определенного цвета, что позволяет им отслеживать путь по всей цепочке, предотвращать хищения и перепродажу продукции, таким образом препятствуя развитию теневого рынка удобрений. Вовк также пояснил, что развитая инфраструктура хранения и перевалки в регионах позволяет избежать задержек с доставкой в период приоритетных пассажирских перевозок по железным дорогам летом, в особенности, в регионах ЮФО и СКФО.
https://ria.ru/20240816/obrazovanie-1966631300.html
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россия, скфо, фосагро
Россия, СКФО, ФосАгро

Поставки "ФосАгро" на внутренний рынок выросли на 7,1% в I полугодии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд компании "ФосАгро"
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд компании "ФосАгро"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в январе-июне 2024 года увеличила поставки на внутренний рынок на 7,1% – до 1,74 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Группы.
Отмечается, что на долю продукции "ФосАгро" пришлось около 80%.
"Нашим стратегическим приоритетом был и остается российский АПК. И во многом рост продаж в первом полугодии обеспечен ростом "ФосАгро" именно в российском сегменте. За последние пять лет в развитие собственной сети дистрибуции "ФосАгро-Регион" инвестировано около 4 миллиардов рублей, направленных и на углубление присутствия в регионах, и на создание новых возможностей для российских потребителей", - сказал гендиректор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, его слова приводит пресс-служба.
И добавил, что надежное и бесперебойное обеспечение национального АПК минеральными удобрениями – ключевая задача компании на вторую половину 2024 года, на реализации которой будут сосредоточены усилия добывающих, перерабатывающих и логистических активов компании.
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В свою очередь, гендиректор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк заявил, что основной прирост в продажах первого полугодия пришелся на фосфорные и NPK-удобрения.
"Российские аграрии сделали выводы из ситуации с железнодорожными поставками в прошлом году и в этом году вышли на закупки фосфорных и NPK-удобрений под осенние полевые работы заранее. Это позволило им, с одной стороны, создать запасы удобрений, не дожидаясь ажиотажного спроса, с другой – зафиксировать объемы удобрений под осенние полевые работы по ценам межсезонья и заблаговременно включить их в график перевозок по сети РЖД", – рассказал Вовк.
Отмечается, что также в первом полугодии продолжился рост спроса на NPK-удобрения с микроэлементами, закупки которых за последние два года выросли на 60%. Наблюдается рост закупок крупными потребителями удобрений определенного цвета, что позволяет им отслеживать путь по всей цепочке, предотвращать хищения и перепродажу продукции, таким образом препятствуя развитию теневого рынка удобрений.
Вовк также пояснил, что развитая инфраструктура хранения и перевалки в регионах позволяет избежать задержек с доставкой в период приоритетных пассажирских перевозок по железным дорогам летом, в особенности, в регионах ЮФО и СКФО.
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