https://ria.ru/20240819/evakuatsiya-1967204399.html

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 830 человек

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 830 человек - РИА Новости, 19.08.2024

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 830 человек

Более 830 человек эвакуированы за минувшие сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:35

2024-08-19T23:35

2024-08-19T23:35

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 830 человек эвакуированы за минувшие сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева. "За сутки с приграничных районов выехали 833 человека", - говорится в публикации в Telegram-канале правительства Курской области. В 84 пунктах временного размещения Курской области находится 6744 человека, в том числе 1416 детей. Всего в 24 регионах РФ в ПВР остаются 3492 человека. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия