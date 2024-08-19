Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 830 человек
Толмачева: из приграничных районов Курской области эвакуировали 833 человека
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 830 человек эвакуированы за минувшие сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева.
"За сутки с приграничных районов выехали 833 человека", - говорится в публикации в Telegram-канале правительства Курской области.
В 84 пунктах временного размещения Курской области находится 6744 человека, в том числе 1416 детей. Всего в 24 регионах РФ в ПВР остаются 3492 человека.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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