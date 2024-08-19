https://ria.ru/20240819/ennosti-1967111981.html

Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца

Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца - РИА Новости, 19.08.2024

Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца

Президент России Владимир Путин поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на 3 месяца иностранцам, пожелавшим переехать в РФ из-за неприятия политики своих... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:07

2024-08-19T16:07

2024-08-19T16:07

россия

владимир путин

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на 3 месяца иностранцам, пожелавшим переехать в РФ из-за неприятия политики своих стран, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Министерству иностранных дел РФ обеспечить выдачу однократных обыкновенных частных виз на срок три месяца на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства визы, принятого в исключительных случаях по их заявлению в письменной форме, в котором указаны мотивы, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)