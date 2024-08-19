Рейтинг@Mail.ru
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ennosti-1967111981.html
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца - РИА Новости, 19.08.2024
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца
Президент России Владимир Путин поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на 3 месяца иностранцам, пожелавшим переехать в РФ из-за неприятия политики своих... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:07
2024-08-19T16:07
россия
владимир путин
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на 3 месяца иностранцам, пожелавшим переехать в РФ из-за неприятия политики своих стран, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Министерству иностранных дел РФ обеспечить выдачу однократных обыкновенных частных виз на срок три месяца на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства визы, принятого в исключительных случаях по их заявлению в письменной форме, в котором указаны мотивы, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца

МИД займется выдачей виз иностранцам, поддерживающим традиционные ценности РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на 3 месяца иностранцам, пожелавшим переехать в РФ из-за неприятия политики своих стран, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Министерству иностранных дел РФ обеспечить выдачу однократных обыкновенных частных виз на срок три месяца на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства визы, принятого в исключительных случаях по их заявлению в письменной форме, в котором указаны мотивы, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала