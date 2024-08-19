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Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца - РИА Новости, 19.08.2024
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца
Президент России Владимир Путин поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на 3 месяца иностранцам, пожелавшим переехать в РФ из-за неприятия политики своих... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:07
2024-08-19T16:07
2024-08-19T16:07
россия
владимир путин
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на 3 месяца иностранцам, пожелавшим переехать в РФ из-за неприятия политики своих стран, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Министерству иностранных дел РФ обеспечить выдачу однократных обыкновенных частных виз на срок три месяца на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства визы, принятого в исключительных случаях по их заявлению в письменной форме, в котором указаны мотивы, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Поддерживающим традиционные ценности иностранцам дадут визы на три месяца
МИД займется выдачей виз иностранцам, поддерживающим традиционные ценности РФ