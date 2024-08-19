https://ria.ru/20240819/eksport-1967161244.html

Поддержку экспорта для бизнесменов представили на Молодежном форуме "Амур"

Поддержку экспорта для бизнесменов представили на Молодежном форуме "Амур" - РИА Новости, 19.08.2024

Поддержку экспорта для бизнесменов представили на Молодежном форуме "Амур"

Мастер-класс "Партнеры и коллаборации. Стратегии роста" прошел 18 августа в рамках трека "Креативное предпринимательство" Молодежного форума "Амур", сообщает... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:48

2024-08-19T18:48

2024-08-19T18:48

экономика

хабаровск

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мастер-класс "Партнеры и коллаборации. Стратегии роста" прошел 18 августа в рамках трека "Креативное предпринимательство" Молодежного форума "Амур", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Представитель Российского экспортного центра в Хабаровске Михаил Сергиенко презентовал продукты Группы РЭЦ на сессии с молодыми предпринимателями в сфере креативных индустрий. Он рассказал о возможностях поддержки экспорта для их бизнеса", - говорится в сообщении.Так, участники трека узнали об актуальных продуктах и услугах РЭЦ, которые помогают предпринимателям выходить на внешние рынки, возможностях государственной цифровой платформы "Мой экспорт". Эксперт рассказал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки, о том, как оценить готовность к экспорту, подготовить продукт к зарубежному рынку и правильно участвовать в выставках и бизнес-миссиях.На примерах успешных российских компаний в сфере IT, архитектуры, дизайна, моды и образования спикер продемонстрировал, как креативные предприниматели могут достичь успеха на международном рынке."Креативные индустрии - один из самых перспективных секторов мировой экономики. Группа РЭЦ предлагает большой спектр инструментов поддержки для экспортеров из этой сферы. Чтобы воспользоваться ими эффективно, важно не только правильно планировать экспортный проект, но и адаптировать продукт под целевой рынок и проводить предварительные переговоры с потенциальными партнерами", - отметил представитель РЭЦ в Хабаровске Михаил Сергиенко.В завершение мастер-класса участники обсудили, как модель центра по коммерциализации креативных инициатив, которая создается в рамках трека "Креативное предпринимательство", будет включать продукты и услуги РЭЦ.В работе трека приняли участие порядка 50 человек. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по делам молодежи.

https://ria.ru/20240815/vebrf-1966396875.html

https://ria.ru/20240805/proekty-1964175951.html

хабаровск

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экономика, хабаровск, россия