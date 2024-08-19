https://ria.ru/20240819/efimov-1967046294.html

Ефимов: 16 га земли выделили для строительства производств на западе Москвы

Ефимов: 16 га земли выделили для строительства производств на западе Москвы - РИА Новости, 19.08.2024

Ефимов: 16 га земли выделили для строительства производств на западе Москвы

Москва предоставила свыше 16 гектаров земли по ставке один рубль в год для возведения производств на западе города, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:08

2024-08-19T14:08

2024-08-19T14:08

москва

максим гаман

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 авг - РИА Недвижимость. Москва предоставила свыше 16 гектаров земли по ставке один рубль в год для возведения производств на западе города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что новые предприятия появятся в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское."Общая площадь промобъектов превысит 280 тысяч квадратных метров. Для этого город предоставил им более 16 гектаров земли по ставке один рубль в год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, договоры аренды земли заключены на пять лет с пятью инвесторами. Ожидается, что суммарный объем инвестиций в строительство предприятий составит примерно 21 миллиард рублей.На западе разместят предприятия по выпуску уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также по производству продуктов питания. Работу получат более 2,9 тысячи человек.Пищевые производства более чем на 250 тысяч квадратных метров займут 13,6 гектара земли, добавил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман."Например, в Ново-Переделкине на участке 2,5 гектара появится вторая очередь предприятия по выпуску мясных и мясорастительных консервов. В Очаково-Матвеевском инвестор возведет производство готовых блюд. Для реализации этого проекта город выделил 1,1 гектара земли. Почти 9,3 гектара предоставлено для комплекса, который будет включать предприятие по переработке, хранению и расфасовке продуктов питания и фабрику кухонной мебели", - уточнил Гаман.

https://ria.ru/20240819/efimov-1966946726.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы