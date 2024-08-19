https://ria.ru/20240819/efimov-1966946726.html

Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы

Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы - РИА Новости, 19.08.2024

Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы

Строители завершают выполнение монолитных работ на станции "Вавиловская" Троицкой линии столичного метрополитена, в настоящее время там ведутся обратная засыпка РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:08

2024-08-19T10:08

2024-08-19T10:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. Строители завершают выполнение монолитных работ на станции "Вавиловская" Троицкой линии столичного метрополитена, в настоящее время там ведутся обратная засыпка котлована и отделка внутренних помещений, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Монолитные работы на станции "Вавиловская", строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80%. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом – уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что специалисты также приступили к устройству внутренних помещений и черновым архитектурно-отделочным работам."В ближайшее время начнется отделка пассажирской зоны станции – главным акцентом в оформлении платформенного участка станут мощные колонны, облицованные яркими желтыми панелями", – обратил внимание руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он добавил, что параллельно в примыкающих к станции тоннелях к завершению близятся работы по устройству жесткого основания и монтаж верхнего строения пути.

https://ria.ru/20240818/efimov-1966766435.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы