Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. Строители завершают выполнение монолитных работ на станции "Вавиловская" Троицкой линии столичного метрополитена, в настоящее время там ведутся обратная засыпка котлована и отделка внутренних помещений, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"Монолитные работы на станции "Вавиловская", строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80%. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом – уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что специалисты также приступили к устройству внутренних помещений и черновым архитектурно-отделочным работам.
"В ближайшее время начнется отделка пассажирской зоны станции – главным акцентом в оформлении платформенного участка станут мощные колонны, облицованные яркими желтыми панелями", – обратил внимание руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он добавил, что параллельно в примыкающих к станции тоннелях к завершению близятся работы по устройству жесткого основания и монтаж верхнего строения пути.