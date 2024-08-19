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Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы - РИА Новости, 19.08.2024
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10:08 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/efimov-1966946726.html
Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы
Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы - РИА Новости, 19.08.2024
Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы
Строители завершают выполнение монолитных работ на станции "Вавиловская" Троицкой линии столичного метрополитена, в настоящее время там ведутся обратная засыпка РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:08
2024-08-19T10:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. Строители завершают выполнение монолитных работ на станции "Вавиловская" Троицкой линии столичного метрополитена, в настоящее время там ведутся обратная засыпка котлована и отделка внутренних помещений, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Монолитные работы на станции "Вавиловская", строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80%. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом – уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что специалисты также приступили к устройству внутренних помещений и черновым архитектурно-отделочным работам."В ближайшее время начнется отделка пассажирской зоны станции – главным акцентом в оформлении платформенного участка станут мощные колонны, облицованные яркими желтыми панелями", – обратил внимание руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он добавил, что параллельно в примыкающих к станции тоннелях к завершению близятся работы по устройству жесткого основания и монтаж верхнего строения пути.
https://ria.ru/20240818/efimov-1966766435.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на строящейся станции "Вавиловская" завершаются монолитные работы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. Строители завершают выполнение монолитных работ на станции "Вавиловская" Троицкой линии столичного метрополитена, в настоящее время там ведутся обратная засыпка котлована и отделка внутренних помещений, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Монолитные работы на станции "Вавиловская", строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80%. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом – уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что специалисты также приступили к устройству внутренних помещений и черновым архитектурно-отделочным работам.
"В ближайшее время начнется отделка пассажирской зоны станции – главным акцентом в оформлении платформенного участка станут мощные колонны, облицованные яркими желтыми панелями", – обратил внимание руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он добавил, что параллельно в примыкающих к станции тоннелях к завершению близятся работы по устройству жесткого основания и монтаж верхнего строения пути.
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