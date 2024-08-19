https://ria.ru/20240819/efimov-1966946568.html
Ефимов: в Москве реализуется 88 активных проектов КРТ
Ефимов: в Москве реализуется 88 активных проектов КРТ - РИА Новости, 19.08.2024
Ефимов: в Москве реализуется 88 активных проектов КРТ
На территории Москвы в активной стадии реализации находится 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:08
2024-08-19T09:08
2024-08-19T09:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. На территории Москвы в активной стадии реализации находится 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Число активных проектов в столице возросло до 88. На участках общей площадью более 1,1 тысячи гектаров построят почти 23 миллиона квадратных метров различной недвижимости, все площадки ждет благоустройство. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 6,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 487 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, в результате реализации проектов КРТ появится примерно 236,8 тысячи рабочих мест.В сообщении уточняется, что в общей сложности проекты редевелопмента распространяются на 66 районов Москвы, причем 80 проектов общей площадью порядка 964 гектаров находятся на стадии подготовки к строительству. Благодаря их реализации в городе появятся новые жилые кварталы, промышленные и общественно-деловые объекты."В рамках 88 проектов запланировано строительство 13,1 миллиона квадратных метров жилья, включая более четырех миллионовквадратных метров для участников программы реновации и иных нужд города", – обратил внимание глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что на участках также возведут более 7,5 миллиона "квадратов" общественно-деловых объектов и порядка 2,4 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240818/efimov-1966766435.html
https://ria.ru/20240816/efimov-1966560699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. На территории Москвы в активной стадии реализации находится 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Число активных проектов в столице возросло до 88. На участках общей площадью более 1,1 тысячи гектаров построят почти 23 миллиона квадратных метров различной недвижимости, все площадки ждет благоустройство. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 6,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 487 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, в результате реализации проектов КРТ появится примерно 236,8 тысячи рабочих мест.
В сообщении уточняется, что в общей сложности проекты редевелопмента распространяются на 66 районов Москвы, причем 80 проектов общей площадью порядка 964 гектаров находятся на стадии подготовки к строительству. Благодаря их реализации в городе появятся новые жилые кварталы, промышленные и общественно-деловые объекты.
"В рамках 88 проектов запланировано строительство 13,1 миллиона квадратных метров жилья, включая более четырех миллионовквадратных метров для участников программы реновации и иных нужд города", – обратил внимание глава департамента городского имущества Максим Гаман
. Он добавил, что на участках также возведут более 7,5 миллиона "квадратов" общественно-деловых объектов и порядка 2,4 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.