https://ria.ru/20240819/dorogi-1967063673.html

В Оренбуржье уложено почти 514 тысяч "квадратов" нового дорожного покрытия

В Оренбуржье уложено почти 514 тысяч "квадратов" нового дорожного покрытия - РИА Новости, 19.08.2024

В Оренбуржье уложено почти 514 тысяч "квадратов" нового дорожного покрытия

В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать более 100 километров региональных и муниципальных дорог... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:56

2024-08-19T13:56

2024-08-19T13:56

оренбургская область

оренбург

орск

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать более 100 километров региональных и муниципальных дорог в Оренбурге и Орске, уже уложено почти 514 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия (более 40%), сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметил губернатор Денис Паслер, на тему дорог больше всего обращений оренбуржцев - по межмуниципальным дорогам, построенным более 40 лет назад и капитально не ремонтированным. Ухудшает ситуацию тяжеловесный транспорт, осевые нагрузки которого значительно превышают допустимые. Такие участки по обращениям жителей включаются в план ремонтных работ, который реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Например, дорожники усиливают несущую способность востребованной дороги Малохалилово-Новорудный в Гайском городском округе. Межмуниципальная дорога протяженностью 12 километров соединяет поселок Новорудный с федеральной дорогой М-5 "Урал", обеспечивает транспортную связь с Орском и Оренбургом и имеет важное значение для сельчан в разных сферах жизни", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что на ней достаточно интенсивное движение тяжеловесного транспорта из Новокиевского карьера. Власти регулярно получали сообщения от жителей о необходимости ремонта дороги. Сейчас готовность объекта более 25%. Завершить ремонт подрядчик должен в октябре. "Еще один пример - автомобильная дорога Тоцкое-Пристанционный на протяженности 6 километров. На участке с жилой застройкой высокая интенсивность движения транспорта и пешеходов. По обращениям жителей для повышения безопасности оборудуем тротуары и освещение. Объект будет сдан в ноябре текущего года", - отметил глава региона. Ранее Паслер сообщал, что всего за пять лет в Оренбургской области было построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.

https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html

https://ria.ru/20240814/tekhnopar-1966109371.html

оренбург

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, орск, денис паслер