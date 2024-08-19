https://ria.ru/20240819/dorogi-1967063673.html
В Оренбуржье уложено почти 514 тысяч "квадратов" нового дорожного покрытия
В Оренбуржье уложено почти 514 тысяч "квадратов" нового дорожного покрытия - РИА Новости, 19.08.2024
В Оренбуржье уложено почти 514 тысяч "квадратов" нового дорожного покрытия
В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать более 100 километров региональных и муниципальных дорог... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:56
2024-08-19T13:56
2024-08-19T13:56
оренбургская область
оренбург
орск
денис паслер
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать более 100 километров региональных и муниципальных дорог в Оренбурге и Орске, уже уложено почти 514 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия (более 40%), сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметил губернатор Денис Паслер, на тему дорог больше всего обращений оренбуржцев - по межмуниципальным дорогам, построенным более 40 лет назад и капитально не ремонтированным. Ухудшает ситуацию тяжеловесный транспорт, осевые нагрузки которого значительно превышают допустимые. Такие участки по обращениям жителей включаются в план ремонтных работ, который реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Например, дорожники усиливают несущую способность востребованной дороги Малохалилово-Новорудный в Гайском городском округе. Межмуниципальная дорога протяженностью 12 километров соединяет поселок Новорудный с федеральной дорогой М-5 "Урал", обеспечивает транспортную связь с Орском и Оренбургом и имеет важное значение для сельчан в разных сферах жизни", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что на ней достаточно интенсивное движение тяжеловесного транспорта из Новокиевского карьера. Власти регулярно получали сообщения от жителей о необходимости ремонта дороги. Сейчас готовность объекта более 25%. Завершить ремонт подрядчик должен в октябре. "Еще один пример - автомобильная дорога Тоцкое-Пристанционный на протяженности 6 километров. На участке с жилой застройкой высокая интенсивность движения транспорта и пешеходов. По обращениям жителей для повышения безопасности оборудуем тротуары и освещение. Объект будет сдан в ноябре текущего года", - отметил глава региона. Ранее Паслер сообщал, что всего за пять лет в Оренбургской области было построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.
https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html
https://ria.ru/20240814/tekhnopar-1966109371.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, орск, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Орск, Денис Паслер
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать более 100 километров региональных и муниципальных дорог в Оренбурге и Орске, уже уложено почти 514 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия (более 40%), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил губернатор Денис Паслер
, на тему дорог больше всего обращений оренбуржцев - по межмуниципальным дорогам, построенным более 40 лет назад и капитально не ремонтированным. Ухудшает ситуацию тяжеловесный транспорт, осевые нагрузки которого значительно превышают допустимые. Такие участки по обращениям жителей включаются в план ремонтных работ, который реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"Например, дорожники усиливают несущую способность востребованной дороги Малохалилово-Новорудный в Гайском городском округе. Межмуниципальная дорога протяженностью 12 километров соединяет поселок Новорудный с федеральной дорогой М-5 "Урал", обеспечивает транспортную связь с Орском и Оренбургом и имеет важное значение для сельчан в разных сферах жизни", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он добавил, что на ней достаточно интенсивное движение тяжеловесного транспорта из Новокиевского карьера. Власти регулярно получали сообщения от жителей о необходимости ремонта дороги. Сейчас готовность объекта более 25%. Завершить ремонт подрядчик должен в октябре.
"Еще один пример - автомобильная дорога Тоцкое-Пристанционный на протяженности 6 километров. На участке с жилой застройкой высокая интенсивность движения транспорта и пешеходов. По обращениям жителей для повышения безопасности оборудуем тротуары и освещение. Объект будет сдан в ноябре текущего года", - отметил глава региона.
Ранее Паслер сообщал, что всего за пять лет в Оренбургской области
было построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.