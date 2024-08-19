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Число пострадавших при обстреле ВСУ остановки в Донецке возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле ВСУ остановки в Донецке возросло до четырех - РИА Новости, 19.08.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ остановки в Донецке возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле ВСУ остановки общественного транспорта в Петровском районе Донецка возросло до четырех, сообщил в понедельник мэр города Алексей РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:50
2024-08-19T15:50
2024-08-19T15:50
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ остановки общественного транспорта в Петровском районе Донецка возросло до четырех, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр сообщал, что ВСУ обстреляли остановку в Петровском районе Донецка, в результате чего ранения получила женщина. "По дополнительной информации, при обстреле Петровского района возле остановки общественного транспорта по улице Добровольского получили ранения ещё три человека, их анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении мэра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Число пострадавших при обстреле ВСУ остановки в Донецке возросло до четырех
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ остановки в Донецке пострадали четыре человека