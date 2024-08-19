Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога
Путин и Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога и положительную динамику развития сотрудничества, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Лидеры двух стран подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога и положительную динамику развития всестороннего сотрудничества, выразили свою готовность всемерно содействовать усилиям по реализации и полному раскрытию потенциала положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также Плана мероприятий ("Дорожной карты") по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - говорится в заявлении.
Главы двух государств также подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года и "отвечающей в полной мере интересам народов двух стран и способствующей обеспечению и укреплению региональной и международной безопасности".
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22