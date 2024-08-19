https://ria.ru/20240819/dialog-1967103861.html

Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога

Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога и положительную динамику... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:40

2024-08-19T15:40

2024-08-19T16:00

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967100692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27ca7ceab04efe790c19d53967a03e33.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога и положительную динамику развития сотрудничества, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Лидеры двух стран подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога и положительную динамику развития всестороннего сотрудничества, выразили свою готовность всемерно содействовать усилиям по реализации и полному раскрытию потенциала положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также Плана мероприятий ("Дорожной карты") по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - говорится в заявлении.Главы двух государств также подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года и "отвечающей в полной мере интересам народов двух стран и способствующей обеспечению и укреплению региональной и международной безопасности".

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире