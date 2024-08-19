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Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога - РИА Новости, 19.08.2024
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15:40 19.08.2024 (обновлено: 16:00 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/dialog-1967103861.html
Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога
Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога и положительную динамику... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:40
2024-08-19T16:00
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога и положительную динамику развития сотрудничества, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Лидеры двух стран подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога и положительную динамику развития всестороннего сотрудничества, выразили свою готовность всемерно содействовать усилиям по реализации и полному раскрытию потенциала положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также Плана мероприятий ("Дорожной карты") по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - говорится в заявлении.Главы двух государств также подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года и "отвечающей в полной мере интересам народов двух стран и способствующей обеспечению и укреплению региональной и международной безопасности".
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин и Алиев подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога

Путин и Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили высокий уровень российско-азербайджанского диалога и положительную динамику развития сотрудничества, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Лидеры двух стран подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога и положительную динамику развития всестороннего сотрудничества, выразили свою готовность всемерно содействовать усилиям по реализации и полному раскрытию потенциала положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также Плана мероприятий ("Дорожной карты") по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - говорится в заявлении.
Главы двух государств также подчеркнули важность Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года и "отвечающей в полной мере интересам народов двух стран и способствующей обеспечению и укреплению региональной и международной безопасности".
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
 
РоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевВ мире
 
 
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