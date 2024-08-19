https://ria.ru/20240819/deyatelnost--1967151508.html

МИД обвинил Британию в деструктивной деятельности по отношению к России

МИД обвинил Британию в деструктивной деятельности по отношению к России - РИА Новости, 19.08.2024

МИД обвинил Британию в деструктивной деятельности по отношению к России

Аналитические центры, консалтинговые агентства и структуры аналогичного профиля Великобритании ведут деструктивную деятельность по отношению к России, говорится РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:57

2024-08-19T17:57

2024-08-19T17:58

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аналитические центры, консалтинговые агентства и структуры аналогичного профиля Великобритании ведут деструктивную деятельность по отношению к России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России. "В рамках отработки заказа лондонских кураторов, ставящих цель политически и экономически изолировать Москву на международной арене, подобные "мозговые тресты" осуществляют деструктивную активность в дружественных России государствах, подрывая стабильность и благополучие населяющих их народов", - говорится в нём. В заявлении также указано, что в связи с этим принято решение о включении в ответный "стоп-лист" представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию.

https://ria.ru/20240816/kelin-1966527856.html

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россия, великобритания, москва, в мире