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МИД обвинил Британию в деструктивной деятельности по отношению к России
МИД обвинил Британию в деструктивной деятельности по отношению к России - РИА Новости, 19.08.2024
МИД обвинил Британию в деструктивной деятельности по отношению к России
Аналитические центры, консалтинговые агентства и структуры аналогичного профиля Великобритании ведут деструктивную деятельность по отношению к России, говорится РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:57
2024-08-19T17:57
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аналитические центры, консалтинговые агентства и структуры аналогичного профиля Великобритании ведут деструктивную деятельность по отношению к России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России. "В рамках отработки заказа лондонских кураторов, ставящих цель политически и экономически изолировать Москву на международной арене, подобные "мозговые тресты" осуществляют деструктивную активность в дружественных России государствах, подрывая стабильность и благополучие населяющих их народов", - говорится в нём. В заявлении также указано, что в связи с этим принято решение о включении в ответный "стоп-лист" представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию.
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россия, великобритания, москва, в мире
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МИД обвинил Британию в деструктивной деятельности по отношению к России
МИД: лондонские аналитики ведут деструктивную деятельность по отношению к России