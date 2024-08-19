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Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы - РИА Новости, 19.08.2024
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10:43 19.08.2024 (обновлено: 11:56 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/deti-1967001739.html
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы - РИА Новости, 19.08.2024
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы
Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:43
2024-08-19T11:56
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
россия
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав Гладков на совещании областного правительства."Я хотел бы, чтобы вы доложили о порядке возможности вывоза детей из приграничных муниципалитетов, тех, которые находятся в зоне риска &lt;...&gt; в течение учебного года. Мне кажется, есть смысл отправлять детей по семестрам, по четвертям, с согласия родителей, с возможностью очного обучения на территории безопасных регионов", — обратился Гладков к замгубернатора, министру образования Белгородской области Андрею Милехину. Губернатор подчеркнул, что необходимость вывоза детей в первую очередь касается приграничных муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам, — Шебекино, Муром, Таволжанка, Красная Яруга и других.По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей. "У нас начинается учебный год новый, лагеря освобождаются, я надеюсь, что мы сможем с вами эту работу организовать", — добавил Гладков. Ранее он информировал, что в 437 школах области обучение будет проходить в очном и очно-дистанционном формате, а в 113 образовательных учреждениях приграничья, где наиболее напряженная оперативная обстановка, формат обучения будет полностью дистанционным.
https://ria.ru/20240816/shkoly-1966686400.html
белгородская область
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общество, белгородская область, россия, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Россия, Шебекино, Вячеслав Гладков
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы

Гладков призвал отправить детей из приграничных районов учиться в другие регионы

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав Гладков на совещании областного правительства.
"Я хотел бы, чтобы вы доложили о порядке возможности вывоза детей из приграничных муниципалитетов, тех, которые находятся в зоне риска <...> в течение учебного года. Мне кажется, есть смысл отправлять детей по семестрам, по четвертям, с согласия родителей, с возможностью очного обучения на территории безопасных регионов", — обратился Гладков к замгубернатора, министру образования Белгородской области Андрею Милехину.
Город Белгород - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Гладков рассказал о формате обучения в белгородских школах
16 августа, 20:02
Губернатор подчеркнул, что необходимость вывоза детей в первую очередь касается приграничных муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам, — Шебекино, Муром, Таволжанка, Красная Яруга и других.
По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей.
"У нас начинается учебный год новый, лагеря освобождаются, я надеюсь, что мы сможем с вами эту работу организовать", — добавил Гладков.
Ранее он информировал, что в 437 школах области обучение будет проходить в очном и очно-дистанционном формате, а в 113 образовательных учреждениях приграничья, где наиболее напряженная оперативная обстановка, формат обучения будет полностью дистанционным.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьРоссияШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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