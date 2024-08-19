https://ria.ru/20240819/deti-1967001739.html

Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы

Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы - РИА Новости, 19.08.2024

Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы

Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:43

2024-08-19T10:43

2024-08-19T11:56

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общество

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россия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав Гладков на совещании областного правительства."Я хотел бы, чтобы вы доложили о порядке возможности вывоза детей из приграничных муниципалитетов, тех, которые находятся в зоне риска <...> в течение учебного года. Мне кажется, есть смысл отправлять детей по семестрам, по четвертям, с согласия родителей, с возможностью очного обучения на территории безопасных регионов", — обратился Гладков к замгубернатора, министру образования Белгородской области Андрею Милехину. Губернатор подчеркнул, что необходимость вывоза детей в первую очередь касается приграничных муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам, — Шебекино, Муром, Таволжанка, Красная Яруга и других.По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей. "У нас начинается учебный год новый, лагеря освобождаются, я надеюсь, что мы сможем с вами эту работу организовать", — добавил Гладков. Ранее он информировал, что в 437 школах области обучение будет проходить в очном и очно-дистанционном формате, а в 113 образовательных учреждениях приграничья, где наиболее напряженная оперативная обстановка, формат обучения будет полностью дистанционным.

https://ria.ru/20240816/shkoly-1966686400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, россия, шебекино, вячеслав гладков