https://ria.ru/20240819/deti-1967001739.html
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы - РИА Новости, 19.08.2024
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы
Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:43
2024-08-19T10:43
2024-08-19T11:56
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав Гладков на совещании областного правительства."Я хотел бы, чтобы вы доложили о порядке возможности вывоза детей из приграничных муниципалитетов, тех, которые находятся в зоне риска <...> в течение учебного года. Мне кажется, есть смысл отправлять детей по семестрам, по четвертям, с согласия родителей, с возможностью очного обучения на территории безопасных регионов", — обратился Гладков к замгубернатора, министру образования Белгородской области Андрею Милехину. Губернатор подчеркнул, что необходимость вывоза детей в первую очередь касается приграничных муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам, — Шебекино, Муром, Таволжанка, Красная Яруга и других.По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей. "У нас начинается учебный год новый, лагеря освобождаются, я надеюсь, что мы сможем с вами эту работу организовать", — добавил Гладков. Ранее он информировал, что в 437 школах области обучение будет проходить в очном и очно-дистанционном формате, а в 113 образовательных учреждениях приграничья, где наиболее напряженная оперативная обстановка, формат обучения будет полностью дистанционным.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгородская область, россия, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Россия, Шебекино, Вячеслав Гладков
Гладков предложил отправить детей из приграничья учиться в другие регионы
Гладков призвал отправить детей из приграничных районов учиться в другие регионы
БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Школьников из приграничных районов Белгородской области могут с согласия родителей отправить на учебу в безопасные регионы, предложил губернатор Вячеслав Гладков на совещании областного правительства.
"Я хотел бы, чтобы вы доложили о порядке возможности вывоза детей из приграничных муниципалитетов, тех, которые находятся в зоне риска <...> в течение учебного года. Мне кажется, есть смысл отправлять детей по семестрам, по четвертям, с согласия родителей, с возможностью очного обучения на территории безопасных регионов", — обратился Гладков к замгубернатора, министру образования Белгородской области Андрею Милехину.
Губернатор подчеркнул, что необходимость вывоза детей в первую очередь касается приграничных муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам, — Шебекино
, Муром, Таволжанка, Красная Яруга и других.
По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей.
"У нас начинается учебный год новый, лагеря освобождаются, я надеюсь, что мы сможем с вами эту работу организовать", — добавил Гладков.
Ранее он информировал, что в 437 школах области обучение будет проходить в очном и очно-дистанционном формате, а в 113 образовательных учреждениях приграничья, где наиболее напряженная оперативная обстановка, формат обучения будет полностью дистанционным.