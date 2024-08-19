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В Чикаго пройдет массовая демонстрация перед открытием съезда демократов - РИА Новости, 19.08.2024
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01:40 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/demonstratsiya-1966959587.html
В Чикаго пройдет массовая демонстрация перед открытием съезда демократов
В Чикаго пройдет массовая демонстрация перед открытием съезда демократов - РИА Новости, 19.08.2024
В Чикаго пройдет массовая демонстрация перед открытием съезда демократов
В американском городе Чикаго начинается массовая демонстрация накануне открытия Национального съезда Демократической партии США. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T01:40
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мичиган
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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. В американском городе Чикаго начинается массовая демонстрация накануне открытия Национального съезда Демократической партии США. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города собираются сотни участников мероприятия, многие из них выступают против военных действий в секторе Газа и с пропалестинскими лозунгами. Как сообщил агентству представитель местного департамента полиции, демонстранты, как ожидается, пройдут маршем по центру города, от реки Чикаго вдоль Миллениум-парка по одной из главных транспортных артерий города - Мичиган авеню. Для обеспечения безопасности по маршруту следования выстроены многочисленные наряды полиции, включая пеших стражей порядка, велосипедные группы и наряды на автомобилях. В Чикаго в понедельник открывается Национальный съезд Демократической партии США, который поставит точку в назначении Камалы Харрис кандидатом в президенты США и главным соперником Дональда Трампа. Съезд продлится с 19 по 22 августа.
https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html
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чикаго, сша, мичиган, камала харрис, дональд трамп, в мире
Чикаго, США, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп, В мире
В Чикаго пройдет массовая демонстрация перед открытием съезда демократов

В Чикаго пройдет массовая демонстрация перед открытием съезда Демпартии США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги
Американские флаги - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американские флаги. Архивное фото
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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. В американском городе Чикаго начинается массовая демонстрация накануне открытия Национального съезда Демократической партии США.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города собираются сотни участников мероприятия, многие из них выступают против военных действий в секторе Газа и с пропалестинскими лозунгами.
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Как сообщил агентству представитель местного департамента полиции, демонстранты, как ожидается, пройдут маршем по центру города, от реки Чикаго вдоль Миллениум-парка по одной из главных транспортных артерий города - Мичиган авеню. Для обеспечения безопасности по маршруту следования выстроены многочисленные наряды полиции, включая пеших стражей порядка, велосипедные группы и наряды на автомобилях.
В Чикаго в понедельник открывается Национальный съезд Демократической партии США, который поставит точку в назначении Камалы Харрис кандидатом в президенты США и главным соперником Дональда Трампа. Съезд продлится с 19 по 22 августа.
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ЧикагоСШАМичиганКамала ХаррисДональд ТрампВ мире
 
 
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