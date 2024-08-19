https://ria.ru/20240819/chikago-1967181120.html

Полиция Чикаго во время съезда демократов учтет опыт покушения на Трампа

Полиция Чикаго во время съезда демократов учтет опыт покушения на Трампа - РИА Новости, 19.08.2024

Полиция Чикаго во время съезда демократов учтет опыт покушения на Трампа

Правоохранительные органы американского города Чикаго, третьего по величине в стране, учитывают опыт недавнего покушения на экс-президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:56

2024-08-19T19:56

2024-08-19T19:56

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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы американского города Чикаго, третьего по величине в стране, учитывают опыт недавнего покушения на экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания при обеспечении безопасности на стартовавшем съезде Демократической партии, заявил в понедельник начальник городской полиции Ларри Снеллинг. "Разумеется, в своих действиях мы намерены учесть опыт покушения на президента Трампа, которое произошло в Пенсильвании в недавнем прошлом", - сказал Снеллинг. Шеф полиции подтвердил, что городские власти уделяют приоритетное внимание поддержанию общественной безопасности на период проведения съезда, из-за чего обеспечили присутствие полиции в каждом из районов мегаполиса.

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чикаго

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в мире, чикаго, дональд трамп, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024