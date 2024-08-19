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Глава полиции Чикаго обеспокоен протестами во время съезда демократов

Глава полиции Чикаго обеспокоен протестами во время съезда демократов - РИА Новости, 19.08.2024

Глава полиции Чикаго обеспокоен протестами во время съезда демократов

Начальник полиции американского города Чикаго Ларри Снеллинг признался, что обеспокоен многими вещами из-за массовых протестов в мегаполисе, проходящих во время РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:53

2024-08-19T19:53

2024-08-19T19:53

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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Начальник полиции американского города Чикаго Ларри Снеллинг признался, что обеспокоен многими вещами из-за массовых протестов в мегаполисе, проходящих во время съезда Национального съезда Демократической партии США. "Я обеспокоен многими вещами, а когда мы беспокоимся, то самое главное - как мы можем повлиять, каким будет наш ответ на любую ситуацию" - сообщил он журналистам на брифинге в понедельник. Снеллинг подчеркнул, что полиция Чикаго не станет терпеть насилия и вандализма в городе и будет защитить жителей от угроз или вреда. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, пример официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года. На время съезда демократов правоохранители усилили меры безопасности в Чикаго. В преддверии съезда власти города выделили несколько площадок для проведения акций протеста, маршрут длиной примерно в 1 милю для марша, который демонстранты смогут провести в пределах слышимости участников съезда демократов. Как сообщили РИА Новости в местной полиции, ожидается, что в общей сложности город на предстоящей неделе посетят более 50 тысяч человек. За этот в период правоохранители в Чикаго ожидают встретить проведение как минимум нескольких многотысячных акций протеста, которые были согласованы при условии ограничения их масштабов. Местные СМИ активно проводят параллели с событиями 1968 года, когда в Чикаго также проводился съезд Демократической партии, во время которого полиция жестко подавляла акции протеста против войны во Вьетнаме.

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в мире, чикаго, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024