https://ria.ru/20240819/chikago-1966960351.html

В Чикаго перед съездом Демократической партии усилили меры безопасности

В Чикаго перед съездом Демократической партии усилили меры безопасности - РИА Новости, 19.08.2024

В Чикаго перед съездом Демократической партии усилили меры безопасности

Правоохранительные органы США усилили меры безопасности в Чикаго, третьем по величине городе страны, в преддверии начала съезда Демократической партии (DNC), на РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T01:59

2024-08-19T01:59

2024-08-19T12:07

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чикаго

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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США усилили меры безопасности в Чикаго, третьем по величине городе страны, в преддверии начала съезда Демократической партии (DNC), на котором вице-президент Камала Харрис, как ожидается, будет официально выдвинута в качестве кандидата на пост главы государства, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники съезда из всех штатов 19-23 августа соберутся на спортивной арене United Center, расположенной в западной части американского мегаполиса. Часть мероприятий будут проходить в McCormick Place, крупном выставочном центре, расположенном на юге города. В преддверии съезда власти Чикаго выделили несколько площадок для проведения акций протеста, маршрут длиной примерно в 1 милю для марша, который демонстранты смогут провести в пределах слышимости участников съезда демократов. Как сообщили РИА Новости в местной полиции, ожидается, что в общей сложности город на предстоящей неделе посетят более 50 тысяч человек. За этот в период правоохранители в Чикаго ожидают встретить проведение как минимум нескольких многотысячных акций протеста, которые были согласованы при условии ограничения их масштабов. "Движение по улицам, особенно ближе к площадке проведения DNC, планируется ограничить, но это же Чикаго", - сказал РИА Новости сотрудник полиции, прибывший наряду со своими сослуживцами из другого района штата для охраны порядка на период съезда Демпартии США. Он заверил, что за последние месяцы правоохранители прошли интенсивную подготовку со своими федеральными партнерами, чтобы гарантировать безопасность места проведения мероприятия и обеспечить присутствие в каждом районе по всей территории Чикаго. В полиции не скрывают, что недавняя попытка покушения на бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа усилила их бдительность при подготовке к возможным угрозам на предстоящем съезде демократов. В свете этого городские органы правопорядка заявили, что намерены координировать работу с коллегами из Федерального бюро расследований (ФБР) и Секретной службы, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства. Тем временем местные СМИ активно проводят параллели с событиями 1968 года, когда в Чикаго также проводился съезд Демократической партии, во время которого полиция жестко подавляла акции протеста против войны во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html

https://ria.ru/20240806/uolts-1964491023.html

чикаго

сша

вьетнам

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камала харрис, фбр, чикаго, сша, вьетнам, дональд трамп, в мире