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В Бурятии девушка без прав въехала в дом - РИА Новости, 19.08.2024
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06:55 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/buryatiya-1966970716.html
В Бурятии девушка без прав въехала в дом
В Бурятии девушка без прав въехала в дом - РИА Новости, 19.08.2024
В Бурятии девушка без прав въехала в дом
Девятнадцатилетняя девушка без прав пострадала, въехав в дом в селе в Бурятии, травмированы также несовершеннолетний пассажир авто и ребенок, находившийся... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:55
2024-08-19T06:55
советский
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 19 авг – РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка без прав пострадала, въехав в дом в селе в Бурятии, травмированы также несовершеннолетний пассажир авто и ребенок, находившийся внутри дома, сообщает полиция республики. "По предварительным данным, сегодня ночью в селе Нестериха 19-летняя водитель автомобиля Nissan, не имеющая прав управления ТС, следуя по улице Советской, не справилась с управлением и совершила наезд на жилой дом. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила сама водитель, 16-летний пассажир и 5-летний ребенок, находившийся в доме", - говорится в сообщении. Отмечается, что у водителя взята кровь на алкоголь. Проводится проверка.
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советский , происшествия
Советский , Происшествия
В Бурятии девушка без прав въехала в дом

В Бурятии девятнадцатилетняя девушка без прав въехала в дом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 19 авг – РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка без прав пострадала, въехав в дом в селе в Бурятии, травмированы также несовершеннолетний пассажир авто и ребенок, находившийся внутри дома, сообщает полиция республики.
"По предварительным данным, сегодня ночью в селе Нестериха 19-летняя водитель автомобиля Nissan, не имеющая прав управления ТС, следуя по улице Советской, не справилась с управлением и совершила наезд на жилой дом. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила сама водитель, 16-летний пассажир и 5-летний ребенок, находившийся в доме", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Калуге водитель, сбивший людей под наркотиками, получил срок
16 августа, 16:06
Отмечается, что у водителя взята кровь на алкоголь. Проводится проверка.
 
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