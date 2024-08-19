https://ria.ru/20240819/buryatiya-1966970716.html

В Бурятии девушка без прав въехала в дом

В Бурятии девушка без прав въехала в дом - РИА Новости, 19.08.2024

В Бурятии девушка без прав въехала в дом

Девятнадцатилетняя девушка без прав пострадала, въехав в дом в селе в Бурятии, травмированы также несовершеннолетний пассажир авто и ребенок, находившийся... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:55

2024-08-19T06:55

2024-08-19T06:55

советский

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg

УЛАН-УДЭ, 19 авг – РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка без прав пострадала, въехав в дом в селе в Бурятии, травмированы также несовершеннолетний пассажир авто и ребенок, находившийся внутри дома, сообщает полиция республики. "По предварительным данным, сегодня ночью в селе Нестериха 19-летняя водитель автомобиля Nissan, не имеющая прав управления ТС, следуя по улице Советской, не справилась с управлением и совершила наезд на жилой дом. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила сама водитель, 16-летний пассажир и 5-летний ребенок, находившийся в доме", - говорится в сообщении. Отмечается, что у водителя взята кровь на алкоголь. Проводится проверка.

https://ria.ru/20240816/kaluga-1966627883.html

советский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

советский , происшествия