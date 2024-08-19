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Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной - РИА Новости, 19.08.2024
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15:48 19.08.2024 (обновлено: 18:05 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/bpl-1967106063.html
Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной
Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной - РИА Новости, 19.08.2024
Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной
Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:48
2024-08-19T18:05
кременная
украина
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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "В очередной раз вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения зданию", - написал он. Глава города отметил, что в связи с близостью к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт для посещения. Никто из охраны и воспитателей не пострадал. "Важно подчеркнуть, что на территории детского сада никогда не было никаких военных объектов, и нападение на такое учреждение, в первую очередь предназначенное для защиты и воспитания наших детей, является бесчеловечным актом", - добавил Третьяков. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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кременная, украина, луганская народная республика
Кременная, Украина, Луганская Народная Республика
Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной

В Кременной беспилотник ВСУ влетел в окно детского сада, пострадавших нет

© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramУдарный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР. 19 августа 2024
Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР. 19 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/Telegram
Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР. 19 августа 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
«
"В очередной раз вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения зданию", - написал он.
Глава города отметил, что в связи с близостью к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт для посещения. Никто из охраны и воспитателей не пострадал.
"Важно подчеркнуть, что на территории детского сада никогда не было никаких военных объектов, и нападение на такое учреждение, в первую очередь предназначенное для защиты и воспитания наших детей, является бесчеловечным актом", - добавил Третьяков.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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