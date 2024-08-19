https://ria.ru/20240819/bpl-1967106063.html

Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной

Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной - РИА Новости, 19.08.2024

Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной

Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:48

2024-08-19T15:48

2024-08-19T18:05

кременная

украина

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967152493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97d403505cd995ad1131fbc6bda17e83.jpg

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "В очередной раз вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения зданию", - написал он. Глава города отметил, что в связи с близостью к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт для посещения. Никто из охраны и воспитателей не пострадал. "Важно подчеркнуть, что на территории детского сада никогда не было никаких военных объектов, и нападение на такое учреждение, в первую очередь предназначенное для защиты и воспитания наших детей, является бесчеловечным актом", - добавил Третьяков. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20240813/ataka-1965860653.html

кременная

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, украина, луганская народная республика