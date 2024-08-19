https://ria.ru/20240819/blinovskaya-1967029505.html

Блиновская сама подала заявление о банкротстве из СИЗО, заявил юрист

Блиновская сама подала заявление о банкротстве из СИЗО, заявил юрист - РИА Новости, 19.08.2024

Блиновская сама подала заявление о банкротстве из СИЗО, заявил юрист

"Королева марафонов" Елена Блиновская сама из СИЗО направила в суд заявление о банкротстве, сообщил журналистам ее представитель Иван Морозов. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:10

2024-08-19T12:10

2024-08-19T12:10

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская сама из СИЗО направила в суд заявление о банкротстве, сообщил журналистам ее представитель Иван Морозов. Арбитражный суд Москвы в понедельник должен был рассмотреть заявление Блиновской о банкротстве, но отложил заседание на ноябрь, чтобы дождаться кассационного обжалования результатов проверки и решения районного суда, который рассматривает уголовное дело. "Подача заявления - это инициатива Елены, она его подавала из СИЗО. Мы его поддерживаем и защищаем ее интересы", - сказал юрист. Он настаивает, чтобы суд признал ее банкротом и сразу перешел к стадии реализации имущества, без реструктуризации долгов. "Если продать все имущество, то хватит на погашение всех долгов, но продать невозможно из-за арестов", - пояснил Морозов. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом - соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.

https://ria.ru/20240819/blinovskaja-1967022699.html

https://ria.ru/20240813/sud-1965941322.html

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происшествия, москва, елена блиновская, россия