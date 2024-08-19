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Блиновская готова продать еще одну квартиру ради погашения долга - РИА Новости, 19.08.2024
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11:55 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/blinovskaja-1967022699.html
Блиновская готова продать еще одну квартиру ради погашения долга
Блиновская готова продать еще одну квартиру ради погашения долга - РИА Новости, 19.08.2024
Блиновская готова продать еще одну квартиру ради погашения долга
"Королева марафонов" Елена Блиновская готова продать еще одну квартиру, стоимостью около 90 миллионов рублей, ради погашения долга перед налоговой инспекцией,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:55
2024-08-19T11:55
происшествия
москва
ярославская область
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская готова продать еще одну квартиру, стоимостью около 90 миллионов рублей, ради погашения долга перед налоговой инспекцией, передает корреспондент РИА Новости из Арбитражного суда Москвы. Арбитражный суд Москвы в понедельник должен был рассмотреть заявление Блиновской о банкротстве, но отложил заседание на ноябрь, чтобы дождаться кассационного обжалования результатов проверки и решения районного суда, который рассматривает уголовное дело. "Процедура погашения долга у нас такая: мы находим покупателя на имущество, например, на квартиру, открываем в банке аккредитив на налоговый счет, идем к следователю и снимаем арест", - сказал на заседании представитель Блиновской Иван Морозов. Он добавил, что теперь дело передано в суд, где они также заявили ходатайство о снятии ареста с квартиры, готовой к продаже, но суд пока не рассмотрел его. По словам юриста, квартира стоит около 90 миллионов рублей, принадлежит отцу Блиновской, но арестована в рамках ее уголовного дела. "Если продать все имущество, то хватит на погашение всех долгов, но продать его невозможно из-за арестов", - пояснил Морозов. Представитель налоговой службы, в свою очередь, добавила, что статьи, по которым обвиняют Блиновскую, предусматривают конфискацию имущества. В таком случае долг перед налоговой так и не будет погашен. Как указано в документах суда, на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом - соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950107810.html
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происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Ярославская область, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Блиновская готова продать еще одну квартиру ради погашения долга

Блиновская готова продать еще одну квартиру за 90 млн руб ради погашения долга

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская готова продать еще одну квартиру, стоимостью около 90 миллионов рублей, ради погашения долга перед налоговой инспекцией, передает корреспондент РИА Новости из Арбитражного суда Москвы.
Арбитражный суд Москвы в понедельник должен был рассмотреть заявление Блиновской о банкротстве, но отложил заседание на ноябрь, чтобы дождаться кассационного обжалования результатов проверки и решения районного суда, который рассматривает уголовное дело.
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"Процедура погашения долга у нас такая: мы находим покупателя на имущество, например, на квартиру, открываем в банке аккредитив на налоговый счет, идем к следователю и снимаем арест", - сказал на заседании представитель Блиновской Иван Морозов.
Он добавил, что теперь дело передано в суд, где они также заявили ходатайство о снятии ареста с квартиры, готовой к продаже, но суд пока не рассмотрел его. По словам юриста, квартира стоит около 90 миллионов рублей, принадлежит отцу Блиновской, но арестована в рамках ее уголовного дела.
"Если продать все имущество, то хватит на погашение всех долгов, но продать его невозможно из-за арестов", - пояснил Морозов.
Представитель налоговой службы, в свою очередь, добавила, что статьи, по которым обвиняют Блиновскую, предусматривают конфискацию имущества. В таком случае долг перед налоговой так и не будет погашен.
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Как указано в документах суда, на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом - соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.
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