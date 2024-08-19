https://ria.ru/20240819/bespilotniki-1966972110.html
Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю предотвратили 145 атак БПЛА
Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю предотвратили 145 атак БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024
Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю предотвратили 145 атак БПЛА
Более 140 атак беспилотников предотвратили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:12
2024-08-19T07:12
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Более 140 атак беспилотников предотвратили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 145 террористических атак украинских беспилотников", - сказала она. По ее словам, в Кировском районе Донецка "Купол Донбасса" подавил беспилотник, предотвратив атаку на объект энергетической инфраструктуры, после которой могли остаться без электричества несколько районов города. Взрывотехники УФСБ России по ДНР в ходе осмотра БПЛА обнаружили самодельное взрывное устройство с электронным блоком управления. С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты обезвредили и уничтожили боевой заряд на специализированном полигоне. "Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан, удалось оперативно выявить места падения беспилотников и не допустить жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре", - заключила Семесенко.
https://ria.ru/20240819/bespilotniki-1966971840.html
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макеевка, в мире, ясиноватая, россия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, В мире, Ясиноватая, Россия
Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю предотвратили 145 атак БПЛА
УФСБ ДНР: над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю отразили 145 атак БПЛА