https://ria.ru/20240819/bespilotniki-1966957958.html
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 19.08.2024
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T00:48
2024-08-19T00:48
2024-08-19T00:52
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону."Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240818/mchs-1966867663.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83660fd7ef88e7eb92b8643d405ec6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, россия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область, Россия
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА