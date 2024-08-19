https://ria.ru/20240819/bespilotniki-1966957958.html

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 19.08.2024

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T00:48

2024-08-19T00:48

2024-08-19T00:52

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону."Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240818/mchs-1966867663.html

воронежская область

россия

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, россия