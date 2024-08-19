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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.08.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:32
2024-08-19T17:32
2024-08-19T17:49
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА самолетного типа