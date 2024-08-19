https://ria.ru/20240819/bespilotnik-1966974202.html

В Орловской области уничтожили украинский беспилотник

В Орловской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.08.2024

В Орловской области уничтожили украинский беспилотник

Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:52

2024-08-19T07:52

2024-08-19T07:58

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Сегодня ночью Орловская область вновь подверглась атаке - в воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет... Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. На фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240819/bespilotniki-1966971840.html

орловская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, андрей клычков