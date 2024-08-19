https://ria.ru/20240819/bespilotnik-1966974202.html
В Орловской области уничтожили украинский беспилотник
В Орловской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.08.2024
В Орловской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:52
2024-08-19T07:52
2024-08-19T07:58
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Сегодня ночью Орловская область вновь подверглась атаке - в воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет... Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. На фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240819/bespilotniki-1966971840.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Клычков: ПВО ночью сбила в Орловской области БПЛА ВСУ