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Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис - РИА Новости, 19.08.2024
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис
Президент США Джо Байден на проходящем в эти дни съезде Демократической партии намерен посвятить часть своей речи решению уступить участие в президентской гонке РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:30
2024-08-19T18:30
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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на проходящем в эти дни съезде Демократической партии намерен посвятить часть своей речи решению уступить участие в президентской гонке вице-президенту Камале Харрис, а также ее личностным качествам, рассказали журналистам организаторы мероприятия. "Президент намерен заявить, в частности, что выбрал Камалу Харрис в качестве своего партнера по гонке, поскольку ценит ее блестящие способности, а также ввиду ее опыта. Она была эффективным и предприимчивым сенатором. Таким образом, выбирая ее, он сделал выбор в пользу партнера с реальными управленческими способностями", - рассказали представители организаторов. По их словам, глава государства намерен донести до публики, что считает ее "превосходным партнером" в политике, которая, по его мнению, станет "прекрасным следующим президентом США". Как стало известно ранее РИА Новости, выступление Байдена перед участниками съезда демократов в Чикаго состоится в понедельник вечером. Вслед за этим Байден и его супруга Джилл покинут город, а это означает, что президент пропустит официальное утверждение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.
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в мире, чикаго, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Чикаго, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис
Байден на съезде демократов посвятит часть речи решению уступить Харрис в гонке
ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на проходящем в эти дни съезде Демократической партии намерен посвятить часть своей речи решению уступить участие в президентской гонке вице-президенту Камале Харрис, а также ее личностным качествам, рассказали журналистам организаторы мероприятия.
"Президент намерен заявить, в частности, что выбрал Камалу Харрис в качестве своего партнера по гонке, поскольку ценит ее блестящие способности, а также ввиду ее опыта. Она была эффективным и предприимчивым сенатором. Таким образом, выбирая ее, он сделал выбор в пользу партнера с реальными управленческими способностями", - рассказали представители организаторов.
По их словам, глава государства намерен донести до публики, что считает ее "превосходным партнером" в политике, которая, по его мнению, станет "прекрасным следующим президентом США".
Как стало известно ранее РИА Новости, выступление Байдена перед участниками съезда демократов в Чикаго состоится в понедельник вечером. Вслед за этим Байден и его супруга Джилл покинут город, а это означает, что президент пропустит официальное утверждение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.