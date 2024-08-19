Рейтинг@Mail.ru
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/bayden-1967157591.html
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис - РИА Новости, 19.08.2024
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис
Президент США Джо Байден на проходящем в эти дни съезде Демократической партии намерен посвятить часть своей речи решению уступить участие в президентской гонке РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:30
2024-08-19T18:30
в мире
чикаго
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942114532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee2d1d747ce4e55df7baa790b8106e0.jpg
ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на проходящем в эти дни съезде Демократической партии намерен посвятить часть своей речи решению уступить участие в президентской гонке вице-президенту Камале Харрис, а также ее личностным качествам, рассказали журналистам организаторы мероприятия. "Президент намерен заявить, в частности, что выбрал Камалу Харрис в качестве своего партнера по гонке, поскольку ценит ее блестящие способности, а также ввиду ее опыта. Она была эффективным и предприимчивым сенатором. Таким образом, выбирая ее, он сделал выбор в пользу партнера с реальными управленческими способностями", - рассказали представители организаторов. По их словам, глава государства намерен донести до публики, что считает ее "превосходным партнером" в политике, которая, по его мнению, станет "прекрасным следующим президентом США". Как стало известно ранее РИА Новости, выступление Байдена перед участниками съезда демократов в Чикаго состоится в понедельник вечером. Вслед за этим Байден и его супруга Джилл покинут город, а это означает, что президент пропустит официальное утверждение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.
https://ria.ru/20240819/bayden-1966967699.html
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942114532_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_c2e7f8d19a9309e98804f0d6adb81cf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Чикаго, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден на съезде в Чикаго посвятит речь Харрис

Байден на съезде демократов посвятит часть речи решению уступить Харрис в гонке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на проходящем в эти дни съезде Демократической партии намерен посвятить часть своей речи решению уступить участие в президентской гонке вице-президенту Камале Харрис, а также ее личностным качествам, рассказали журналистам организаторы мероприятия.
"Президент намерен заявить, в частности, что выбрал Камалу Харрис в качестве своего партнера по гонке, поскольку ценит ее блестящие способности, а также ввиду ее опыта. Она была эффективным и предприимчивым сенатором. Таким образом, выбирая ее, он сделал выбор в пользу партнера с реальными управленческими способностями", - рассказали представители организаторов.
По их словам, глава государства намерен донести до публики, что считает ее "превосходным партнером" в политике, которая, по его мнению, станет "прекрасным следующим президентом США".
Как стало известно ранее РИА Новости, выступление Байдена перед участниками съезда демократов в Чикаго состоится в понедельник вечером. Вслед за этим Байден и его супруга Джилл покинут город, а это означает, что президент пропустит официальное утверждение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие
Вчера, 05:45
 
В миреЧикагоДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала