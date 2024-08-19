https://ria.ru/20240819/bankomat-1966970828.html
В России разработали банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
В России разработали банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов - РИА Новости, 19.08.2024
В России разработали банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:57
2024-08-19T06:57
2024-08-19T06:57
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет подлинность документов, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. "BFS (компания "Банковские и Финансовые Системы" - ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение", - рассказал Арлазаров. Модель банкомата, в которую встроены паспортный сканер и технология ИИ, называется "цифровой офис" - с его помощью можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка. Алгоритмы искусственного интеллекта выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта РФ в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Система проверяет элементы защиты бланка документа - флуоресцентные волокна и чернила, полиграфическую бумагу, также она обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. "При участии наших партнеров Smart Engines и "Интек" мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания – цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт", – прокомментировал технический директор BFS Артём Круковец.
https://ria.ru/20240606/bankomat-1951049532.html
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россия, экономика, технологии
Россия, Экономика, Технологии
В России разработали банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
Smart Engines: в России создали банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет подлинность документов, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
"BFS (компания "Банковские и Финансовые Системы" - ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение", - рассказал Арлазаров.
Модель банкомата, в которую встроены паспортный сканер и технология ИИ, называется "цифровой офис" - с его помощью можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка.
Алгоритмы искусственного интеллекта выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта РФ в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Система проверяет элементы защиты бланка документа - флуоресцентные волокна и чернила, полиграфическую бумагу, также она обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными.
"При участии наших партнеров Smart Engines и "Интек" мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания – цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт", – прокомментировал технический директор BFS Артём Круковец.