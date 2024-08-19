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В Дагестане арестовали водителя, устроившего ДТП, где погибла девочка

В Дагестане арестовали водителя, устроившего ДТП, где погибла девочка - РИА Новости, 19.08.2024

В Дагестане арестовали водителя, устроившего ДТП, где погибла девочка

Суд в Махачкале арестовал водителя, устроившего аварию, в результате которого погибла 9-летняя девочка, сообщила журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:58

2024-08-19T21:58

2024-08-19T21:58

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МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал водителя, устроившего аварию, в результате которого погибла 9-летняя девочка, сообщила журналистам руководитель пресс-службы верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ранее в МВД республики сообщали, что 17 августа на проспекте Акушинского в Махачкале 29-летний местный житель, управляя автомобилем BMW X5M, из-за несоблюдения дистанции до ехавшего впереди автомобиля столкнулся с Volkswagen Golf. Пассажир Volkswagen, 9-летняя девочка, в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где скончалась спустя 10 часов. "В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 29 суток, до 17 октября 2024 года", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, водитель на большой скорости выполнял "шашечные" маневры при обгоне ехавшего в попутном направлении автомобиля, в результате чего и произошло столкновение с Volkswagen Golf.

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