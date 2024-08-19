Российские войска освободили Артемово в ДНР
МО: бойцы "Центра" освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Артемово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации Артемово", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" 18 августа освободила город Артемово в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" 18 августа освободила город Артемово в ДНР
Артемово (Зализное) — юго-восточный пригород Дзержинска (Торецк). Освобождение населенного пункта — ключ к Дзержинску.
Также на этом участке линии боевого соприкосновения нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего.
Российские военные отбили восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
Противник потерял здесь более 495 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", пушку "Гиацинт-Б", гаубицу Д-30.
© ИнфографикаЮжная группировка войск 18 августа освободила железнодорожную станцию Выемка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск 18 августа освободила железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.
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