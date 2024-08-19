https://ria.ru/20240819/artemovo-1967052538.html

Российские войска освободили Артемово в ДНР

Российские войска освободили Артемово в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024

Российские войска освободили Артемово в ДНР

Российские военные освободили Артемово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:14

2024-08-19T13:14

2024-08-19T14:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Артемово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации Артемово", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Также на этом участке линии боевого соприкосновения нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего.Российские военные отбили восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Противник потерял здесь более 495 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", пушку "Гиацинт-Б", гаубицу Д-30.Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)