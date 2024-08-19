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Российские войска освободили Артемово в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 19.08.2024 (обновлено: 14:12 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/artemovo-1967052538.html
Российские войска освободили Артемово в ДНР
Российские войска освободили Артемово в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
Российские войска освободили Артемово в ДНР
Российские военные освободили Артемово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:14
2024-08-19T14:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Артемово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации Артемово", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Также на этом участке линии боевого соприкосновения нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего.Российские военные отбили восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Противник потерял здесь более 495 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", пушку "Гиацинт-Б", гаубицу Д-30.Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Артемово в ДНР

МО: бойцы "Центра" освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Артемово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации Артемово", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" 18 августа освободила город Артемово в ДНР
Группировка войск Центр 18 августа освободила город Артёмово в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" 18 августа освободила город Артемово в ДНР

Артемово (Зализное) — юго-восточный пригород Дзержинска (Торецк). Освобождение населенного пункта — ключ к Дзержинску.

Также на этом участке линии боевого соприкосновения нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего.
Российские военные отбили восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
Противник потерял здесь более 495 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", пушку "Гиацинт-Б", гаубицу Д-30.
© ИнфографикаЮжная группировка войск 18 августа освободила железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Южная группировка войск 18 августа освободила ж/д станцию Выемка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск 18 августа освободила железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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