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Путин пригласил Алиева посетить Россию - РИА Новости, 19.08.2024
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15:09 19.08.2024 (обновлено: 15:19 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/aliev-1967092783.html
Путин пригласил Алиева посетить Россию
Путин пригласил Алиева посетить Россию - РИА Новости, 19.08.2024
Путин пригласил Алиева посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:09
2024-08-19T15:19
россия
политика
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время, сообщается на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар Алиева за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Азербайджанской Республики посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится сообщении.
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россия, политика, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Политика, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин пригласил Алиева посетить Россию

Путин пригласил Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время, сообщается на сайте Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар Алиева за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Азербайджанской Республики посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится сообщении.
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