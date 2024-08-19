Путин пригласил Алиева посетить Россию
Путин пригласил Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время, сообщается на сайте Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар Алиева за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Азербайджанской Республики посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится сообщении.
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22