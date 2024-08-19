https://ria.ru/20240819/aliev-1967092783.html

Путин пригласил Алиева посетить Россию

Путин пригласил Алиева посетить Россию - РИА Новости, 19.08.2024

Путин пригласил Алиева посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:09

2024-08-19T15:09

2024-08-19T15:19

россия

политика

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время, сообщается на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар Алиева за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Азербайджанской Республики посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится сообщении.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, политика, владимир путин, ильхам алиев