https://ria.ru/20240819/aliev-1967036494.html

Путин прокомментировал визит Алиева в Москву

Путин прокомментировал визит Алиева в Москву - РИА Новости, 19.08.2024

Путин прокомментировал визит Алиева в Москву

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:31

2024-08-19T12:31

2024-08-19T12:31

россия

азербайджан

москва

владимир путин

ильхам алиев

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с вами подписали еще в начале 2022 года. Она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, москва, владимир путин, ильхам алиев, в мире