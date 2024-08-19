https://ria.ru/20240819/aliev-1967036494.html
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву - РИА Новости, 19.08.2024
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:31
2024-08-19T12:31
2024-08-19T12:31
россия
азербайджан
москва
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с вами подписали еще в начале 2022 года. Она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, москва, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Москва, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву
Путин: визит Алиева в Москву придал импульс развитию отношений с Россией
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с вами подписали еще в начале 2022 года. Она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.