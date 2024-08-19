Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/aliev-1967036494.html
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву - РИА Новости, 19.08.2024
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:31
2024-08-19T12:31
россия
азербайджан
москва
владимир путин
ильхам алиев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698278_36:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_6bb35f4d81bf2eefa5ac29ac354a86e5.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с вами подписали еще в начале 2022 года. Она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
россия
азербайджан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698278_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_7436a9acb5171bb3bf777fae889a3d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, москва, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Москва, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин прокомментировал визит Алиева в Москву

Путин: визит Алиева в Москву придал импульс развитию отношений с Россией

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева)
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву в апреле 2024 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с вами подписали еще в начале 2022 года. Она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Вчера, 00:22
 
РоссияАзербайджанМоскваВладимир ПутинИльхам АлиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала