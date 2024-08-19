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Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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12:09 19.08.2024 (обновлено: 12:24 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/alaudinov-1967029399.html
Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области
Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области
Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:09
2024-08-19T12:24
курская область
курск
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.На прошлой неделе Алаудинов сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове."Я некоторые материалы получил - читал, смотрел. Насколько я понял и из допросов пленных, и из этих материалов - в общей сложности задача была курчатовская атомная станция, как можно больше территории взять, зайти в сам Курск. После этого уже начать торговаться (с Россией -ред.)", - сказал он, соответствующая видеозапись из эфира программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Алаудинова.
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курская область, курск
Курская область, Курск
Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области

Алаудинов: перед ВСУ в Курской области стояла задача зайти в Курск

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
На прошлой неделе Алаудинов сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове.
"Я некоторые материалы получил - читал, смотрел. Насколько я понял и из допросов пленных, и из этих материалов - в общей сложности задача была курчатовская атомная станция, как можно больше территории взять, зайти в сам Курск. После этого уже начать торговаться (с Россией -ред.)", - сказал он, соответствующая видеозапись из эфира программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Алаудинова.
Российский военнослужащий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Курская областьКурск
 
 
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