https://ria.ru/20240819/alaudinov-1967029399.html

Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области

Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области

Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:09

2024-08-19T12:09

2024-08-19T12:24

курская область

курск

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.На прошлой неделе Алаудинов сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове."Я некоторые материалы получил - читал, смотрел. Насколько я понял и из допросов пленных, и из этих материалов - в общей сложности задача была курчатовская атомная станция, как можно больше территории взять, зайти в сам Курск. После этого уже начать торговаться (с Россией -ред.)", - сказал он, соответствующая видеозапись из эфира программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Алаудинова.

https://radiosputnik.ru/20240819/diversanty-1967021090.html

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курская область, курск