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Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 19.08.2024 (обновлено: 09:17 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/akhmat-1966963029.html
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ
Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники ВСУ, а также "много пехоты", заявил замначальника главного... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:34
2024-08-19T09:17
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
брянская область
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники ВСУ, а также "много пехоты", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. По словам Алаудинова, ВСУ перестали загонять в Курскую область технику в таком количестве, как раньше."Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет "Бабы-яги". Одного снайпера уничтожили ребята", — сказал генерал в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что уничтожено "много пехоты" на всех участках. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html
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апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Брянская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ

Алаудинов: в Курской области за сутки уничтожили большое количество пехоты ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходного миномета в зоне СВО
Работа расчета самоходного миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета самоходного миномета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники ВСУ, а также "много пехоты", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, ВСУ перестали загонять в Курскую область технику в таком количестве, как раньше.
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"Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет "Бабы-яги". Одного снайпера уничтожили ребята", — сказал генерал в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Алаудинов добавил, что уничтожено "много пехоты" на всех участках.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовБрянская областьКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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