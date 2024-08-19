https://ria.ru/20240819/akhmat-1966963029.html
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ
Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники ВСУ, а также "много пехоты", заявил замначальника главного... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:34
2024-08-19T03:34
2024-08-19T09:17
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
брянская область
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966980783_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0af2ce0f3873f3eb39f9ebb7c26a7bc2.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники ВСУ, а также "много пехоты", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. По словам Алаудинова, ВСУ перестали загонять в Курскую область технику в таком количестве, как раньше."Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет "Бабы-яги". Одного снайпера уничтожили ребята", — сказал генерал в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что уничтожено "много пехоты" на всех участках. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html
брянская область
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966980783_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_af73d241de603b4b25a809411734f43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Брянская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ
Алаудинов: в Курской области за сутки уничтожили большое количество пехоты ВСУ