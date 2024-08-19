https://ria.ru/20240819/akhmat-1966963029.html

Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ

Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024

Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ

Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники ВСУ, а также "много пехоты", заявил замначальника главного... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T03:34

2024-08-19T03:34

2024-08-19T09:17

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

брянская область

курская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966980783_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0af2ce0f3873f3eb39f9ebb7c26a7bc2.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники ВСУ, а также "много пехоты", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. По словам Алаудинова, ВСУ перестали загонять в Курскую область технику в таком количестве, как раньше."Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет "Бабы-яги". Одного снайпера уничтожили ребята", — сказал генерал в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что уничтожено "много пехоты" на всех участках. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html

брянская область

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, курская область, россия, вооруженные силы украины