https://ria.ru/20240819/agressiya-1967137847.html

В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области

В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что заявление Владимира Зеленского о нападении на ВСУ Курскую... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:12

2024-08-19T17:12

2024-08-19T17:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир зеленский

курская область

россия

владимир путин

госдума рф

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что заявление Владимира Зеленского о нападении на ВСУ Курскую область для создания некой "буферной зоны" является попыткой оправдать свою агрессивную сущность гуманными целями. Ранее Зеленский заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание "буферной зоны" на территории России. "Влажные мечтания Зеленского - это попытка маскировки агрессивной сущности фашистской политики киевского режима. Понимая неизбежность разгрома бригад ВСУ, вторгшихся в Курскую область, он пытается оправдаться перед своими покровителями из США и НАТО некими гуманными целями. Не выйдет", - сказал Ивлев агентству. По его словам, Зеленскому придется отвечать за убитых российских граждан, сожжённые населенные пункты, взорванные мосты и дороги, разграбленные дома и магазины по полной перед российскими солдатами и русским оружием. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, курская область, россия, владимир путин, госдума рф, нато, леонид ивлев, сша