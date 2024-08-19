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В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/agressiya-1967137847.html
В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области
В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что заявление Владимира Зеленского о нападении на ВСУ Курскую... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:12
2024-08-19T17:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
курская область
россия
владимир путин
госдума рф
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что заявление Владимира Зеленского о нападении на ВСУ Курскую область для создания некой "буферной зоны" является попыткой оправдать свою агрессивную сущность гуманными целями. Ранее Зеленский заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание "буферной зоны" на территории России. "Влажные мечтания Зеленского - это попытка маскировки агрессивной сущности фашистской политики киевского режима. Понимая неизбежность разгрома бригад ВСУ, вторгшихся в Курскую область, он пытается оправдаться перед своими покровителями из США и НАТО некими гуманными целями. Не выйдет", - сказал Ивлев агентству. По его словам, Зеленскому придется отвечать за убитых российских граждан, сожжённые населенные пункты, взорванные мосты и дороги, разграбленные дома и магазины по полной перед российскими солдатами и русским оружием. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, курская область, россия, владимир путин, госдума рф, нато, леонид ивлев, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Курская область, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, НАТО, Леонид Ивлев, США
В Госдуме заявили о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области

Депутат Госдумы заявил о попытке Зеленского оправдать агрессию в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что заявление Владимира Зеленского о нападении на ВСУ Курскую область для создания некой "буферной зоны" является попыткой оправдать свою агрессивную сущность гуманными целями.
Ранее Зеленский заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание "буферной зоны" на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
"Влажные мечтания Зеленского - это попытка маскировки агрессивной сущности фашистской политики киевского режима. Понимая неизбежность разгрома бригад ВСУ, вторгшихся в Курскую область, он пытается оправдаться перед своими покровителями из США и НАТО некими гуманными целями. Не выйдет", - сказал Ивлев агентству.
По его словам, Зеленскому придется отвечать за убитых российских граждан, сожжённые населенные пункты, взорванные мосты и дороги, разграбленные дома и магазины по полной перед российскими солдатами и русским оружием.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКурская областьРоссияВладимир ПутинГосдума РФНАТОЛеонид ИвлевСША
 
 
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