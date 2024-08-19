Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее
© Фото : Пресс-служба правительства Республики АдыгеяРебята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Адыгея
Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее
МАЙКОП, 19 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на слете талантливой молодежи "Фишт – 2024" у костра пообещал ребятам из Генического района Херсонской области, впервые попавшим на форум, и далее приглашать их на подобные мероприятия, чтобы те могли общаться со сверстниками и реализовывать совместные проекты, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Адыгее прошел межрегиональный слет талантливой молодежи "Фишт –2024". Мероприятия форума состоялись на туристическом приюте у подножия одноименной горы. В нем приняли участие более 500 юношей и девушек из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Херсонской области и Калмыкии, говорится в сообщении.
В завершение слета они встретились с главой Адыгеи, с которым пообщались у костра.
"Адыгея – регион-куратор Генического района Херсонской области. Наши специалисты уже многое сделали для того, чтобы наладить в новых регионах страны мирную жизнь, обеспечить комфорт и доступность государственных услуг, социальной помощи, медицины, образования на общероссийском уровне. Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались люди, помогаем им от души и будем продолжать это делать. В том числе, будем вовлекать ребят из новых регионов в наши мероприятия, чтобы они быстрее адаптировались и социализировались, общались со сверстниками, реализовывали совместные проекты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе разговора с участниками форума у костра.