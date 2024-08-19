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Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее - РИА Новости, 19.08.2024
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Республика Адыгея
 
14:42 19.08.2024 (обновлено: 14:52 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/adygeya-1967083609.html
Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее
Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее - РИА Новости, 19.08.2024
Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на слете талантливой молодежи "Фишт – 2024" у костра пообещал ребятам из Генического района Херсонской области, впервые попавшим на... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:42
2024-08-19T14:52
республика адыгея
херсонская область
краснодарский край
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 19 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на слете талантливой молодежи "Фишт – 2024" у костра пообещал ребятам из Генического района Херсонской области, впервые попавшим на форум, и далее приглашать их на подобные мероприятия, чтобы те могли общаться со сверстниками и реализовывать совместные проекты, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Адыгее прошел межрегиональный слет талантливой молодежи "Фишт –2024". Мероприятия форума состоялись на туристическом приюте у подножия одноименной горы. В нем приняли участие более 500 юношей и девушек из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Херсонской области и Калмыкии, говорится в сообщении. В завершение слета они встретились с главой Адыгеи, с которым пообщались у костра. "Адыгея – регион-куратор Генического района Херсонской области. Наши специалисты уже многое сделали для того, чтобы наладить в новых регионах страны мирную жизнь, обеспечить комфорт и доступность государственных услуг, социальной помощи, медицины, образования на общероссийском уровне. Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались люди, помогаем им от души и будем продолжать это делать. В том числе, будем вовлекать ребят из новых регионов в наши мероприятия, чтобы они быстрее адаптировались и социализировались, общались со сверстниками, реализовывали совместные проекты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе разговора с участниками форума у костра.
https://ria.ru/20240712/adygeja-1959224625.html
херсонская область
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херсонская область , краснодарский край, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Херсонская область , Краснодарский край, Мурат Кумпилов

Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее

© Фото : Пресс-служба правительства Республики АдыгеяРебята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее
Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Адыгея
Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 19 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на слете талантливой молодежи "Фишт – 2024" у костра пообещал ребятам из Генического района Херсонской области, впервые попавшим на форум, и далее приглашать их на подобные мероприятия, чтобы те могли общаться со сверстниками и реализовывать совместные проекты, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Адыгее прошел межрегиональный слет талантливой молодежи "Фишт –2024". Мероприятия форума состоялись на туристическом приюте у подножия одноименной горы. В нем приняли участие более 500 юношей и девушек из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Херсонской области и Калмыкии, говорится в сообщении.
В завершение слета они встретились с главой Адыгеи, с которым пообщались у костра.
"Адыгея – регион-куратор Генического района Херсонской области. Наши специалисты уже многое сделали для того, чтобы наладить в новых регионах страны мирную жизнь, обеспечить комфорт и доступность государственных услуг, социальной помощи, медицины, образования на общероссийском уровне. Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались люди, помогаем им от души и будем продолжать это делать. В том числе, будем вовлекать ребят из новых регионов в наши мероприятия, чтобы они быстрее адаптировались и социализировались, общались со сверстниками, реализовывали совместные проекты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе разговора с участниками форума у костра.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время рабочей поездки в подшефный Генический район Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Глава Адыгеи: республика продолжит оказывать помощь Херсонской области
12 июля, 13:29
 
Республика АдыгеяХерсонская областьКраснодарский крайМурат Кумпилов
 
 
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