https://ria.ru/20240819/adygeya-1967083609.html

Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее

Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее - РИА Новости, 19.08.2024

Ребята с Херсонщины поучаствовали в слете талантливой молодежи в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на слете талантливой молодежи "Фишт – 2024" у костра пообещал ребятам из Генического района Херсонской области, впервые попавшим на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:42

2024-08-19T14:42

2024-08-19T14:52

республика адыгея

херсонская область

краснодарский край

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 19 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на слете талантливой молодежи "Фишт – 2024" у костра пообещал ребятам из Генического района Херсонской области, впервые попавшим на форум, и далее приглашать их на подобные мероприятия, чтобы те могли общаться со сверстниками и реализовывать совместные проекты, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Адыгее прошел межрегиональный слет талантливой молодежи "Фишт –2024". Мероприятия форума состоялись на туристическом приюте у подножия одноименной горы. В нем приняли участие более 500 юношей и девушек из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Херсонской области и Калмыкии, говорится в сообщении. В завершение слета они встретились с главой Адыгеи, с которым пообщались у костра. "Адыгея – регион-куратор Генического района Херсонской области. Наши специалисты уже многое сделали для того, чтобы наладить в новых регионах страны мирную жизнь, обеспечить комфорт и доступность государственных услуг, социальной помощи, медицины, образования на общероссийском уровне. Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались люди, помогаем им от души и будем продолжать это делать. В том числе, будем вовлекать ребят из новых регионов в наши мероприятия, чтобы они быстрее адаптировались и социализировались, общались со сверстниками, реализовывали совместные проекты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе разговора с участниками форума у костра.

https://ria.ru/20240712/adygeja-1959224625.html

херсонская область

краснодарский край

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Артем Смирнов

херсонская область , краснодарский край, мурат кумпилов