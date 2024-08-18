https://ria.ru/20240818/zhile-1966859507.html
Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов
Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов - РИА Новости, 18.08.2024
Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов
Госзаказчики в январе-июле увеличили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,7 миллиарда... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:21
2024-08-18T10:21
2024-08-18T10:21
экономика
казань
набережные челны
жилье
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госзаказчики в январе-июле увеличили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,7 миллиарда рублей, это связано с удорожанием недвижимости в стране, подсчитал для РИА Новости эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик. Когда дети-сироты выпускаются из интерната, у них часто возникает проблема с поиском жилья, отметил собеседник агентства. Государство помогает таким детям: бесплатно предоставляет им квартиры. Недвижимость приобретают с помощью госзакупок. "С января по июль 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 25,3 тысячи закупок на 69,2 миллиарда рублей с целью приобретения жилья для детей-сирот. За аналогичный период этого года состоялось 23,9 тысячи тендеров на 78,7 миллиарда рублей. То есть объём таких закупок в денежном выражении увеличился на 13%", – сказал эксперт. Если рассматривать затраты государства на эти нужды в динамике, то в 2023 году заметно снижение по сравнению с прошлыми годами, добавил он. За весь 2021 год госзаказчики потратили на приобретение жилья для детей-сирот 100 миллиардов рублей, а 2022 году сумма увеличилась на 8% – до 108 миллиардов рублей. Однако в прошлом году затраты снизились на 12% – до 95 миллиардов рублей. "Увеличение суммы затрат госзаказчиков в 2024 году на покупку квартир связано с общим удорожанием недвижимости по стране. Это видно по увеличению средней цены одной закупки. В 2023 году она составляла 2,91 миллиона рублей, а за первые 7 месяцев 2024 года увеличилась на 13% – до 3,29 миллиона рублей", – объяснил Данильчик. Госзаказчики до конца года планируют провести еще 2,2 тысячи тендеров на 24,1 миллиарда рублей, продолжил он. Если все закупки состоятся, то затраты на покупку недвижимости для детей-сирот в сравнении с прошлым годом увеличатся на 7% – до 102,8 миллиарда рублей. Самую крупную закупку для детей-сирот провели в Татарстане, уточнил эксперт. В июле госзаказчик разместил тендер на покупку 348 квартир: из них 180 должны располагаться в Казани и 168 – в Набережных Челнах. Начальная цена закупки составила 940 миллионов рублей, и по контракту поставщик должен передать квартиры заказчику до 31 декабря этого года, сказал он в заключение.
https://ria.ru/20240503/zhile-1943751864.html
https://ria.ru/20240817/zhile-1966730566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казань, набережные челны, жилье
Экономика, Казань, Набережные Челны, Жилье
Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов
Госзакупки жилья сиротам на фоне удорожания недвижимости выросли на 13 процентов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госзаказчики в январе-июле увеличили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,7 миллиарда рублей, это связано с удорожанием недвижимости в стране, подсчитал для РИА Новости эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик.
Когда дети-сироты выпускаются из интерната, у них часто возникает проблема с поиском жилья, отметил собеседник агентства. Государство помогает таким детям: бесплатно предоставляет им квартиры. Недвижимость приобретают с помощью госзакупок.
"С января по июль 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 25,3 тысячи закупок на 69,2 миллиарда рублей с целью приобретения жилья для детей-сирот. За аналогичный период этого года состоялось 23,9 тысячи тендеров на 78,7 миллиарда рублей. То есть объём таких закупок в денежном выражении увеличился на 13%", – сказал эксперт.
Если рассматривать затраты государства на эти нужды в динамике, то в 2023 году заметно снижение по сравнению с прошлыми годами, добавил он. За весь 2021 год госзаказчики потратили на приобретение жилья для детей-сирот 100 миллиардов рублей, а 2022 году сумма увеличилась на 8% – до 108 миллиардов рублей. Однако в прошлом году затраты снизились на 12% – до 95 миллиардов рублей.
"Увеличение суммы затрат госзаказчиков в 2024 году на покупку квартир связано с общим удорожанием недвижимости по стране. Это видно по увеличению средней цены одной закупки. В 2023 году она составляла 2,91 миллиона рублей, а за первые 7 месяцев 2024 года увеличилась на 13% – до 3,29 миллиона рублей", – объяснил Данильчик.
Госзаказчики до конца года планируют провести еще 2,2 тысячи тендеров на 24,1 миллиарда рублей, продолжил он. Если все закупки состоятся, то затраты на покупку недвижимости для детей-сирот в сравнении с прошлым годом увеличатся на 7% – до 102,8 миллиарда рублей.
Самую крупную закупку для детей-сирот провели в Татарстане, уточнил эксперт. В июле госзаказчик разместил тендер на покупку 348 квартир: из них 180 должны располагаться в Казани
и 168 – в Набережных Челнах
. Начальная цена закупки составила 940 миллионов рублей, и по контракту поставщик должен передать квартиры заказчику до 31 декабря этого года, сказал он в заключение.