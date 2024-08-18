https://ria.ru/20240818/zhile-1966859507.html

Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов

Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов - РИА Новости, 18.08.2024

Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов

Госзаказчики в январе-июле увеличили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,7 миллиарда... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:21

2024-08-18T10:21

2024-08-18T10:21

экономика

казань

набережные челны

жилье

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госзаказчики в январе-июле увеличили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,7 миллиарда рублей, это связано с удорожанием недвижимости в стране, подсчитал для РИА Новости эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик. Когда дети-сироты выпускаются из интерната, у них часто возникает проблема с поиском жилья, отметил собеседник агентства. Государство помогает таким детям: бесплатно предоставляет им квартиры. Недвижимость приобретают с помощью госзакупок. "С января по июль 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 25,3 тысячи закупок на 69,2 миллиарда рублей с целью приобретения жилья для детей-сирот. За аналогичный период этого года состоялось 23,9 тысячи тендеров на 78,7 миллиарда рублей. То есть объём таких закупок в денежном выражении увеличился на 13%", – сказал эксперт. Если рассматривать затраты государства на эти нужды в динамике, то в 2023 году заметно снижение по сравнению с прошлыми годами, добавил он. За весь 2021 год госзаказчики потратили на приобретение жилья для детей-сирот 100 миллиардов рублей, а 2022 году сумма увеличилась на 8% – до 108 миллиардов рублей. Однако в прошлом году затраты снизились на 12% – до 95 миллиардов рублей. "Увеличение суммы затрат госзаказчиков в 2024 году на покупку квартир связано с общим удорожанием недвижимости по стране. Это видно по увеличению средней цены одной закупки. В 2023 году она составляла 2,91 миллиона рублей, а за первые 7 месяцев 2024 года увеличилась на 13% – до 3,29 миллиона рублей", – объяснил Данильчик. Госзаказчики до конца года планируют провести еще 2,2 тысячи тендеров на 24,1 миллиарда рублей, продолжил он. Если все закупки состоятся, то затраты на покупку недвижимости для детей-сирот в сравнении с прошлым годом увеличатся на 7% – до 102,8 миллиарда рублей. Самую крупную закупку для детей-сирот провели в Татарстане, уточнил эксперт. В июле госзаказчик разместил тендер на покупку 348 квартир: из них 180 должны располагаться в Казани и 168 – в Набережных Челнах. Начальная цена закупки составила 940 миллионов рублей, и по контракту поставщик должен передать квартиры заказчику до 31 декабря этого года, сказал он в заключение.

https://ria.ru/20240503/zhile-1943751864.html

https://ria.ru/20240817/zhile-1966730566.html

https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942486907.html

казань

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, казань, набережные челны, жилье