https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966832388.html

Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет

Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет - РИА Новости, 18.08.2024

Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет

ГУ МЧС после землетрясения на Камчатке сообщило, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:19

2024-08-18T01:19

2024-08-18T01:22

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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камчатский край

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ГУ МЧС после землетрясения на Камчатке сообщило, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет."Оперативные группы камчатских спасателей обследуют социально-значимые объекты. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.

https://ria.ru/20240818/vulkan-1966829641.html

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камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, камчатский край, российская академия наук