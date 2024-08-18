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Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет - РИА Новости, 18.08.2024
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01:19 18.08.2024 (обновлено: 01:22 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966832388.html
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет - РИА Новости, 18.08.2024
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет
ГУ МЧС после землетрясения на Камчатке сообщило, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:19
2024-08-18T01:22
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
камчатский край
российская академия наук
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ГУ МЧС после землетрясения на Камчатке сообщило, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет."Оперативные группы камчатских спасателей обследуют социально-значимые объекты. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.
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камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, камчатский край, российская академия наук
Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Камчатский край, Российская академия наук
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет

ГУ МЧС по Камчатке: разрушений и пострадавших после землетрясения нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ГУ МЧС после землетрясения на Камчатке сообщило, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
"Оперативные группы камчатских спасателей обследуют социально-значимые объекты. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
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Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.
 
КамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияКамчатский крайРоссийская академия наук
 
 
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