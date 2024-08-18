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Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет - РИА Новости, 18.08.2024
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет
ГУ МЧС после землетрясения на Камчатке сообщило, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:19
2024-08-18T01:19
2024-08-18T01:22
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происшествия
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камчатский край
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ГУ МЧС после землетрясения на Камчатке сообщило, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет."Оперативные группы камчатских спасателей обследуют социально-значимые объекты. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.
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камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, камчатский край, российская академия наук
Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Камчатский край, Российская академия наук
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет
ГУ МЧС по Камчатке: разрушений и пострадавших после землетрясения нет